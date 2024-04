Bastidores do SPFW: Mateus Carrilho fala sobre skincare e revela produto favorito de make Cantor compartilhou os ativos que não abre mão e quais itens não podem faltar no necessaire

Alto contraste

A+

A-

Mateus Carrilho participou do SPFW N57 (Reprodução/Instagram @mateuscarrilho)

O cantor Mateus Carilho, que recentemente fez seu comeback com a Banda Uó com Mel Gonçalves e Davi Sabbag, marcou presença na passarela do São Paulo Fashion Week nesta quinta-feira (11), em desfile da marca Silvério. Em uma conversa rápida nos bastidores do evento, o artista compartilhou sua rotina de cuidados com a pele e seu item favorito de maquiagem.

Então, o que não pode faltar no skincare do intérprete de ‘Corpo Sensual’? A resposta é simples e, muito provavelmente, algo que você aí de casa já usa na sua rotina: vitamina C.

“Não pode faltar vitamina C! Uso também um bom hidratante, um ácido hialurônico, né para [...] Fazer com que a nossa pele fique mais bonita a longo prazo”, conta.

A vitamina C é um antioxidante (protege dos efeitos negativos da exposição solar e da poluição) que traz vários benefícios a pele. Ajuda na despigmentação e atua no combate aos radicais livres que causam envelhecimento da cútis, e muito mais.

Davi Sabbag, Mel Gonçalves e Mateus Carrilho voltaram com a Banda Uó em 2024 (Reprodução/Instagram @bandauo)

Além do ativo, Mateus também compartilhou que mantém a pele sempre hidratada. O costume também é importante para evitar o ressecamento e fortalecer a barreira cutânea (essencial para a proteção do rosto).

Para finalizar, o cantor capricha no protetor solar anti-idade, que protege dos raios UVA E UVB, além tratar rugas e linhas finas. Uma rotina simples e eficaz que todo mundo consegue reproduzir em casa.

Uma dica para quem quer gastar menos sem abrir mão de resultado é combinar produtos que entregam mais de um benefício. Hidratante + Vitamina ou Protetor + Cobertura de cor, por exemplo.

Pele bem cuidada, e a maquiagem? “Não gosto de fazer maquiagem no rosto inteiro. Acho que fica pesado. Geralmente uso um corretivo da Nars embaixo dos olhos que é bem levinho, ele suaviza as olheiras e me deixa sempre com aquele olhar de saudável”, confessa.

O corretivo em questão é o Radiant Creamy Concealer, de Nars, com cobertura leve a alta e 30 variações de tons, para todas as peles. Para quem quer um visual mais natural, só uma gotinha basta para iluminar e cobrir olheiras. Agora para quem precisa de mais cobertura, é só usar um pouco mais de produto.