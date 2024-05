Makes em miniatura? Niina Secrets fala sobre produto dos sonhos, mercado de beleza e mais

Alto contraste

A+

A-

Niina Secrets está no mercado há 14 anos (Divulgação/Linha Niina Secrets)

O mercado nacional de beleza é muito bem servido quando o assunto são linhas de maquiagens comandadas por influenciadoras — as instabrands. Celebridades se tornaram mulheres de negócios, e agora usam da expertise de anos produzindo conteúdo sobre o assunto para entregar produtos tecnológicos e que acompanham qualidade e tendências internacionais. No pódio desse setor está Niina Secrets, paulistana prestes a completar 30 anos que tem uma linha de cosméticos em parceria com a Eudora.

Falando de beleza na internet há 14 anos, Bruna Santana Martins — seu nome de batismo —, se diz orgulhosa de ter participado do crescimento do mercado nacional e de ter criado um espaço inclusivo que tem como base a co-criação para trazer às amantes de beleza o que elas querem e também o que nem sabem que precisam.

“Para mim, trazer produtos inovadores para o mercado atendendo os pedidos dos consumidores é o nosso principal objetivo”, conta Niina em entrevista exclusiva ao blog durante o Giro da Niina.

Maquiagem como ferramenta de expressão

Assim como muitas outras produtoras de conteúdo, Niina revela que começou a compartilhar dicas e truques de beleza para que seu público usasse os novos conhecimentos como ferramenta para encontrar autoestima e autoconfiança.

Publicidade

“O principal objetivo é espalhar beleza para todo mundo, fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes [...], que experimentem a maquiagem como uma ferramenta de autoexpressão e se divirtam nesse processo.”

Mas, não pense que durante todos esses anos o conceito e a percepção de beleza da influenciadora não mudou: “Eu era adolescente, novinha e, ao longo dos anos, fui tendo contato com muitas pessoas incríveis [...] e fui me descobrindo ao longo do processo. Acho que a gente continua se descobrindo ao longo da vida. É lindo me conhecer, experimentar tanto com estilos, quanto, enfim, com cabelo e maquiagem”, conta.

Publicidade

Maquiagem é sobre amor-próprio e descobrir novas possibilidades de se enxergar. É engano de muitos pensar que se maquiar é sobre se esconder, construir um novo visual vindo de um lugar de auto-aversão.

Truques de beleza

Nada melhor do que aprender com quem sabe do assunto! Niina compartilhou dois produtinhos básicos que fazem a diferença na make e que são peça coringa no seu dia a dia.

Publicidade

“Não fico sem uma Bruma! Gosto de usar antes de começar a maquiagem para hidratar a pele e depois que eu passo o pó, por exemplo, eu venho com Bruma para tirar aquele aspecto pesado”, revela.

Influenciadora Niina Secrets está á frente de uma das maiores instabrands nacionais (Divulgação/Linha Niina Secrets)

Niina também explica que o produto também funciona como finalizador, ajudando na fixação da maquiagem. “Passo ao longo do dia também para dar aquela revivida no visual! Aplico sempre que possível”, confessa.

Outro produto que a influenciadora ama é o contorno labial. “Cada vez mais temos visto lápis para contornar os lábios e deixar com aquele efeito de volume, de lábios mais definidos.”

Para Niina, o lip combo perfeito é o contorno combinado com um gloss.

Um sonho de lançamento

A empresária conta que o desenvolvimento de um produto leva, em média, dois anos desde a fase de pesquisa, até começarem com as primeiras formulações, testes e chegar na mão das consumidoras.

Em um processo tão complexo, às vezes, as ideias demoram mais que o desejado para saírem do papel — ou mesmo da cabeça. Para Niina, um sonho a ser produzido são os produtos em miniatura.

“Tenho uma coleção gigantesca de mini, aí, quando eu vou montar uma bolsa, monto uma necessaire pequenininha, e quando eu preciso ir para lá e para cá, ela já tá montadinha, sabe? Então, eu quero poder fazer uma necessaire de mini Niina Secrets um dia”, revela.

A produtora de conteúdo conta que conseguiu trazer as versões em miniatura para Niina Skin, mas que para maquiagem o processo é mais desafiador. “Mas quem sabe a gente não lança?!”, brinca.

Novidade

Prestes a celebrar a chegada dos 30 anos — no próximo 16 de maio —, a Linha Niina Secrets lançou uma coleção com produtos de maquiagem e skincare inéditos e exclusivos.

“É uma data muito importante, né? Um marco na vida da gente e pensamos realmente em trazer uma coleção comemorativa para celebrar tudo isso”, finaliza.