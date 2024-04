Bastidores do SPFW: descubra quais produtos não podem faltar na bancada de um maquiador Profissionais compartilham os itens favoritos usados para preparar as modelos em dia de desfile

Bastidores Silverio SPFWN57 (Divulgação/Gustavo Forte)

E se eu te disser que você provavelmente tem os produtos favoritos dos maquiadores do São Paulo Fashion Week em casa? Ou que pode encontrá-los por um valor super acessível? Pois é verdade, caro leitor. As maquiadoras Katia Araujo, artista nacional da MAC Cosmetics e Laura La Laina, que assinou desfiles em parceria com Eudora, revelaram as categorias que não pode faltar em um backstage para alcançar a make perfeita, e as dicas são surpreendentes.

Para começar, as duas concordam que uma boa preparação de pele é essencial. “O que a gente precisa pra maquiagem é uma pele super hidratada. [A base] vai tentar puxar a água de algum lugar, então que seja do seu hidratante, não da sua pele”, ensina Laura.

Katia ainda pontua que a opção escolhida precisa ser facilmente absorvida pela pele, mas que tenha um resultado de profunda hidratação imediato. Para isso a dica é escolher produtos em gel ou séruns.

Bastidores SPFWN57 desfile Marina Bitu Laura La Laina (Divulgação/wnzg.pro)

Além da hidratação do rosto, as duas também sinalizaram a importância de um bom gel para sobrancelhas, com ou sem cor. “Tenho gostado muito de sobrancelha 100% natural que não é nem um pouco corrigida, só realmente penteada”, explica Laura.

Para Katia, outros dois produtos indispensáveis são: base leve que imprima uma pele natural e pó translúcido para matizar pontos estratégicos do rosto.

Já Laura adicionou hidratante para os lábios e corretivo à lista. O corretivo é uma opção multifuncional e prática, enquanto o balm labial mesmo quanto usado sozinho já dá uma “carinha de saúde”.