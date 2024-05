Bochechas coradas e pele hidratada: maquiador revela as tendências de make para noivas Marcello Costa participou da última bride fashion week de Nova York e compartilha conosco suas inspirações e os conceitos do momento quando se trata de casamento

Combine cabelo solto com uma pele iluminada (Divulgação/Marcello Costa)

Não é por acaso que maio é conhecido como o mês das noivas. As flores estão em plena floração, o clima é agradável e os dias são mais longos, proporcionando um cenário perfeito para cerimônias ao ar livre. Mas, independentemente da estação escolhida, o que as noivas querem mesmo é estar impecáveis no grande dia. Que tal ficar por dentro das últimas tendências de beleza direto da passarela de uma semana de moda noiva?

O maquiador e cabeleireiro Marcello Costa participou da última Bride Fashion Week de Nova York e compartilha conosco suas inspirações e os conceitos do momento quando se trata de casamento.

Responsável pela beleza de sete desfiles no evento – Idan Cohen, Soucy, Nardos, Ese Azenabor, Lee Petra, Lihi Hod e Berta Bridal – o beauty artist aponta que o momento mostra um resgate da simplicidade para as noivas. Isso inclui desde buquês menos elaborados a vestidos não tão suntuosos, e maquiagens em tons neutros.

Para quem quiser aderir ao visual, esqueça os penteados esculturais e a make cheia de brilho. Segundo Marcello, a estética atual é sofisticada e marcante, mas a pele está mais natural e a maquiagem é leve, com bochechas iluminadas com pó.

“Percebo que a grande aposta é a busca pela essência do que é uma noiva: elegância, pureza e uma beleza mais atemporal. ‘Menos é mais’ para quem quer acertar no look”, resume. Para ele, o conceito principal é destacar a beleza natural da mulher, com uma pele bem hidratada e natural e pontos estratégicos de luz, para um visual saudável.

Bochechas coradas e tons terrosos marcaram a beleza da temporada (Divulgação/Marcello Costa)

Cabelos simples com frescor jovial

Para as noivas que não abrem mão do cabelão solto, menos é mais! Marcello optou por trazer um visual com ondas soltas e volumosas, com textura de “casting hair” — aquele visual despojado que as modelos usam na hora do casting. Na passarela, uma parte dos visuais traz penteados meio-presos e outra vem com ondas mais soltas a la Cindy Crawford.

Coque baixo no estilo supermodelo

Prefere manter o cabelo preso em um visual mais elegante e arrumadinho? A melhor opção é repartir o cabelo ao meio e prendê-lo em um coque baixo bem grudadinho à cabeça. Esse visual é garantia de que o look vai continuar intacto até o final da festa, além de destacar a beleza da noiva, mantendo a naturalidade com sofisticação.

Bochechas coradas

Seja em tons de rosa, coral, ou marrom as bochechas nunca estiveram tão coradinhas. Imprescindível em uma beleza natural, o “toque de sol” no rosto combina muito com as noivas brasileiras. Preferível o uso de blushes e bronzers em creme para um acabamento mais natural.

Lábios marcados com batom vermelho nunca saem de moda (Divulgação/Marcello Costa)

Muito marrom

Para a maquiagem, os tons amarronzados trazem uma atmosfera mais sóbria e sexy, sem pesar o look. “Terra entre os tons em destaque”, revela Marcelo. Essa é uma opção para quem quer marcar o olhar de maneira mais leve, em vez do tradicional preto.

Nos lábios, tons nude trazem delicadeza em contraponto aos olhos esfumados.

Pele hidratada e iluminada

Mais uma vez o skincare se faz essencial para o acabamento perfeito. Prepare e hidrate bem o rosto, optando por uma base com cobertura leve e bem fluida. Usar produtos como blush e iluminador em creme trazem naturalidade ao look.

Para aumentar a durabilidade e refinar o acabamento é só finalizar com um pó translúcidos em áreas estratégias (zona T e embaixo dos olhos, por exemplo).

Anos 90

Para um dos desfiles, Marcello inspirou-se nas supermodels dos anos 90. A proposta foi uma pele matte e nos olhos um esfumado suave com cut crease – técnica com efeito marcante e dramático que consiste em demarcar bem o côncavo do olho com corretivo, destacando a parte mais funda da pálpebra.

Batom vermelho

Quer algo melhor do que não deixar sua identidade de lado no dia do casamento? Então, se você é uma noiva que usa e abusa do batonzão vermelho, não deixe de trazer o toque de cor para o altar. Aqui a dica é deixar o resto da make “bem nada”. Olhos só com rímel e um delineado fino e discreto, e as bochechas pouco marcadas.

