Vitamina C, parte 2: entenda por que ela é uma aliada poderosa para a saúde da pele Além de iluminar e firmar a pele, a vitamina C combate rugas e manchas. Seja em cremes ou séruns, é essencial para um corpo e uma pele saudáveis 02/09/2024 - 02h00



vitamina C IA/ Dall-e

Você já ouviu falar que a vitamina C é o super-herói da pele? Não é à toa que ela está bombando em cremes e séruns por aí! Com um toque de ácido ascórbico (sim, o nome técnico que faz a gente se sentir mais inteligente), sua pele ganha uma armadura contra o envelhecimento, as manchas, e até aquele cansaço que insiste em aparecer na sua cara logo de manhã.

E o melhor de tudo: sem precisar comer quilos de laranja! É como se a vitamina C fosse aquele amigo que sempre te levanta o astral – só que, nesse caso, ela levanta a firmeza da pele.

Antes de qualquer coisa, vamos esclarecer uma coisa: a vitamina C não é só um reforço para o sistema imunológico. Na verdade, ela é tipo aquela amiga multitarefa que sabe fazer de tudo um pouco. Quer ver só?

Vamos começar com a pele, que é onde a vitamina C brilha como o Sol em um dia de verão. Quando usada em cremes ou séruns, essa maravilha ajuda a iluminar a pele, combater manchas escuras e, o melhor: reduzir rugas! Ela é como aquele filtro de Instagram que deixa a pele impecável, só que de verdade.

Além disso, a vitamina C estimula a produção de colágeno, aquela proteína mágica que mantém a pele firme e jovem. Então, se você quer ficar com uma pele de pêssego, passe vitamina C como se não houvesse amanhã!

Para falar sobre a vitamina C pra passar na cara, temos uma expert de primeira linha que vai contar tudo pra nós, a farmacêutica, especialista em cosmetologia e consultora em desenvolvimento de cosméticos para indústrias e marcas próprias, Aline Faccio (@allchemiqinstituto).

Conheça os benefícios da vitamina C para a pele Imagem criada por IA via Dall-e

Quais são os principais benefícios da vitamina C quando aplicada diretamente na pele através de cremes e séruns?

Incluir a vitamina C na rotina diária de cuidados é uma excelente maneira de proteger e melhorar a saúde da pele, mantendo-a jovem, radiante e protegida contra os danos do dia a dia. Quando aplicada diretamente na pele, através de cremes e séruns, ela traz uma série de benefícios que vão além de uma simples dose de hidratação para o seu rosto. Aqui estão os principais motivos pelos quais você deve considerar incluir a vitamina C na sua rotina de beleza:

· Poder antioxidante: A vitamina C é como um escudo protetor contra os danos causados pelos radicais livres, que são moléculas instáveis geradas pela exposição ao sol, poluição, e até pelo estresse. Ela neutraliza esses radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

· Combate ao envelhecimento: A vitamina C é essencial na produção de colágeno, a proteína que mantém nossa pele firme e elástica. Isso significa menos rugas e linhas finas, deixando a pele com uma aparência mais jovem e saudável.

· Clareamento de manchas: Se você luta contra manchas escuras ou melasma, a vitamina C pode ser uma grande aliada. Ela inibe a produção de melanina, o pigmento que causa essas manchas, ajudando a uniformizar o tom da pele.

· Revitalização geral da pele: Além de todos esses benefícios específicos, a vitamina C ajuda a melhorar a textura da pele, deixando-a mais suave, luminosa e revitalizada. É como dar um “up” na aparência geral da pele, tornando-a mais vibrante e saudável.

Em quanto tempo podemos ver resultados visíveis?

A maioria das pessoas começa a notar melhorias na uniformidade do tom da pele e na redução das manchas após cerca de 4 a 6 semanas de uso contínuo. Em casos mais persistentes, ou para uma melhora mais significativa na textura da pele, pode levar de 2 a 3 meses. A chave para o sucesso é a consistência!

Não se esqueça de usar protetor solar diariamente para proteger a pele, evitar novas manchas e potencializar os efeitos do tratamento. Caso observe manchas escuras persistentes, especialmente aquelas com formato assimétrico, bordas irregulares e/ou múltiplas cores, consulte um médico dermatologista.

Existe uma concentração ideal de vitamina C em produtos cosméticos para que ela seja eficaz?

A concentração de vitamina C em produtos cosméticos é um fator crucial para garantir a eficácia do tratamento. Em geral, as concentrações ideais variam entre 5% e 20% de vitamina C, dependendo do objetivo específico de cada produto. Essa faixa de concentração é suficiente para proporcionar desde benefícios antioxidantes, clareadores ou como estimular a produção de colágeno. Concentrações acima de 20% não necessariamente trazem resultados melhores e podem aumentar o risco de irritação na pele.

Além da concentração, a forma de vitamina C utilizada é igualmente importante. O ácido ascórbico, por exemplo, é uma das formas mais eficazes, mas é também mais suscetível à oxidação e instabilidade. Uma alternativa interessante é a vitamina C nanoencapsulada, que pode oferecer benefícios semelhantes em concentrações menores, preservando a eficácia e estabilidade do ingrediente.

A estabilidade da vitamina C é um ponto-chave a considerar. Esse ingrediente é sensível à luz, ao ar e ao calor, o que pode levar à sua rápida oxidação e perda de propriedades. Portanto, é essencial escolher produtos com vitamina C de boa procedência e armazená-los corretamente para minimizar a exposição a fatores que podem comprometer sua eficácia.

Portanto, ao escolher um produto com vitamina C, verifique não apenas a concentração isolada do ingrediente, mas também a forma de vitamina C e o produto como um todo, assim estará investindo em um produto estável e eficaz.

Como a vitamina C pode ser combinada com outros ingredientes ativos nos cuidados com a pele? Há alguma combinação que potencialize seus efeitos?

A vitamina C é um ingrediente poderoso que, quando combinado com outros ativos na rotina de cuidados com a pele, pode oferecer benefícios ainda mais impressionantes. Aqui estão algumas das melhores combinações:

· Vitamina E: A vitamina E é um antioxidante que complementa a vitamina C de maneira eficaz. Juntas, essas vitaminas oferecem uma proteção antioxidante robusta, ajudando a neutralizar os radicais livres e combater os danos ambientais. Essa sinergia não só melhora a proteção da pele, mas também pode contribuir para uma pele mais saudável e menos propensa ao envelhecimento precoce.

· Ácido ferúlico: Este antioxidante ajuda a estabilizar o ácido ascórbico e potencializa sua eficácia. A combinação de vitamina C e ácido ferúlico oferece uma proteção antioxidante aprimorada, ajudando a proteger a pele contra danos ambientais e mantendo os benefícios da vitamina C por mais tempo.

· Retinol: O retinol, ou vitamina A, é conhecido por promover a renovação celular e estimular a produção de colágeno. Quando usado em combinação com a vitamina C, pode maximizar os efeitos anti-envelhecimento. É recomendável usar a vitamina C pela manhã e o retinol à noite para evitar irritações e obter os melhores resultados.

· Niacinamida: A niacinamida, ou vitamina B3, é um excelente complemento para a vitamina C. Ela melhora a elasticidade da pele, reduz a hiperpigmentação e fortalece a barreira cutânea. Usada em conjunto com a vitamina C, pode promover uma pele mais uniforme, radiante e saudável.

· Ácido hialurônico: Conhecido por suas propriedades hidratantes, o ácido hialurônico ajuda a manter a pele hidratada e preenchida. Quando combinado com a vitamina C, que estimula a produção de colágeno e melhora a textura da pele, essa dupla pode ajudar a suavizar linhas finas e rugas, mantendo a pele com uma aparência jovem e bem cuidada.

No entanto, é crucial considerar a forma de combinar esses ingredientes para evitar possíveis irritações. Por exemplo, o retinol pode causar irritação se usado excessivamente ou de forma inadequada, por isso é melhor usá-lo à noite. Outras combinações, como com antioxidantes adicionais (vitamina E ou ácido ferúlico), podem ajudar a estabilizar a vitamina C e prolongar sua ação.

Introduzir novos produtos de forma gradual e observar como sua pele reage é sempre uma boa prática para garantir que você obtenha os melhores resultados sem causar irritações.

Qual é a melhor forma de armazenar cremes com vitamina C para garantir sua eficácia ao longo do tempo?

Você já reparou o processo que ocorre ao cortarmos uma maça ao meio e deixarmos exposta no ambiente? O resultado é uma maça escura, pois com o tempo a polpa da maçã reage com o oxigênio do ambiente em um processo chamado oxidação. Da mesma forma, a vitamina C em seus produtos pode oxidar quando exposta ao oxigênio e à luz, o que pode reduzir sua eficácia e alterar a cor e o cheiro do produto.

Para garantir o sucesso do seu tratamento a base de vitamina C, é necessário tomar alguns cuidados, inclusive na forma como você armazena o frasco do seu produto em casa. Anote estas dicas para manter a vitamina C no seu produto estável e eficaz:

· Armazene em local fresco e seco: A vitamina C é sensível ao calor, luz e à umidade. Para evitar sua degradação, mantenha seus produtos em um local fresco e seco, longe da luz direta e fontes de calor. O banheiro, por exemplo, não é o melhor lugar para armazenar esses produtos devido à umidade e calor dos banhos.

· Opte por produtos com embalagens opacas e “airless”: Prefira frascos opacos (aqueles que não são transparentes) e embalagens que o produto tenha menor contato com o ar, como os de válvula dosadora ou pump, por exemplo. como bombas ou tubos. Esses tipos de embalagem ajudam a proteger a vitamina C da luz e do oxigênio, que são responsáveis pela oxidação e perda de eficácia do ingrediente.

· Feche bem o produto: Após o uso, certifique-se de fechar bem o frasco para minimizar a exposição ao ar. O oxigênio pode acelerar a oxidação da vitamina C, reduzindo sua eficácia.

· Evite contato com água e fazer misturas: NUNCA adicione água no seu produto ou faça qualquer outro tipo de mistura com o seu produto. A garantia da eficácia do seu produto é relacionada ao produto inalterado, qualquer alteração irá interferir negativamente na qualidade e eficácia da vitamina C.

Um produto de boa qualidade deve manter suas características durante o prazo de validade se estas recomendações forem seguidas. Verifique sempre a data de validade do produto e, se notar qualquer alteração na aparência, cor ou no cheiro, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante do produto para esclarecer suas dúvidas e continuar o uso.

A vitamina C pode causar irritação em peles sensíveis? Como introduzi-la na rotina de cuidados sem correr riscos?

A vitamina C é amplamente reconhecida pelos seus benefícios para a pele, mas, como qualquer ingrediente ativo, pode causar irritação em alguns casos, especialmente em peles sensíveis. Isso ocorre porque peles sensíveis possuem uma barreira cutânea mais comprometida e são mais reativas a estímulos físicos e químicos. A presença de sintomas como ardência, coceira e vermelhidão é comum em peles sensíveis e pode ser exacerbada pelo uso de produtos com vitamina C.

No entanto, isso não significa que pessoas com pele sensível não possam usufruir dos benefícios da vitamina C. Para introduzir a vitamina C na rotina de cuidados sem correr riscos, algumas precauções são importantes:

· Escolha o produto certo: Opte por derivados de vitamina C, como o ascorbil fosfato de sódio ou ascorbil palmitato, que são menos irritantes que o ácido L-ascórbico puro. Esses derivados tendem a causar menos irritação, sendo uma escolha mais segura para peles sensíveis.

· Concentrações baixas para início: Comece com concentrações mais baixas, entre 5% a 10%, para permitir que a pele se adapte ao ativo. Concentrações mais altas podem ser introduzidas gradualmente, conforme a pele tolerar. Fazer um teste de sensibilidade aplicando o produto em uma pequena área de pele pode predizer como sua pele reagirá à vitamina C.

· Uso gradual: Introduza o produto lentamente na sua rotina. Comece usando o produto em dias alternados ou duas vezes por semana, aumentando a frequência gradualmente conforme a pele se adapta.

· Evite combinações agressivas: Evite usar vitamina C junto com outros ingredientes potencialmente irritantes, como ácidos esfoliantes (AHA, BHA) e retinóides. Esses ingredientes podem intensificar a sensibilidade da pele.

· Observe as reações da sua pele: Monitore como sua pele responde ao uso da vitamina C. Se houver sinais de irritação persistente, reduza a frequência de uso ou interrompa o uso temporariamente.

Com essas precauções, você pode aproveitar os benefícios da vitamina C sem comprometer a saúde da sua pele. Introduzir a vitamina C na rotina de cuidados de forma gradual e cuidadosa é a chave para obter ótimos resultados sem causar desconforto.

Quais são os melhores momentos do dia para aplicar produtos com vitamina C na pele, e como eles devem ser usados em conjunto com protetor solar?

A vitamina C é um antioxidante poderoso que pode ser usado tanto de manhã quanto à noite, mas o seu maior benefício é obtido quando aplicada pela manhã. Isso porque ela ajuda a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição aos raios UV, à poluição e demais agentes durante o dia. Aplicar a vitamina C pela manhã em conjunto com o protetor cria uma defesa robusta contra os efeitos do envelhecimento precoce e dos danos causados pelo sol. Enquanto o protetor solar é fundamental para bloquear a radiação UV, a vitamina C atua como um poderoso antioxidante, neutralizando os radicais livres que conseguem atravessar a barreira do protetor solar.

É importante destacar que a vitamina C não substitui o protetor solar. Embora ela ajude a proteger a pele dos danos causados pelos raios UV e a prevenir o fotoenvelhecimento, o protetor solar é essencial para oferecer uma barreira física contra a radiação. Ao usar a vitamina C em conjunto com o protetor solar, você maximiza a proteção da pele, reduzindo a formação de linhas finas, rugas e manchas causadas pela exposição solar.

Portanto, o melhor momento para aplicar a vitamina C é pela manhã, seguida de um protetor solar de amplo espectro com fator de proteção adequado (FPS 30 ou superior). Se desejar, você também pode aplicar a vitamina C à noite para ajudar na reparação da pele enquanto dorme.

Se você quer uma pele mais firme, radiante e uniforme, não subestime o poder da vitamina C. Ela pode ser o ingrediente transformador que estava faltando na sua rotina de cuidados!

Passar ou Comer? Eis a Questão!

Agora que você já sabe dos benefícios, fica a dúvida: melhor passar no rosto ou consumir como suplemento? A resposta é... os dois!

Conclusão

Seja no prato ou no rosto, a vitamina C é uma verdadeira aliada. Não subestime o poder dessa vitamina versátil! E lembre-se: para aproveitar todos os benefícios, é legal combinar o uso tópico com a ingestão. Afinal, quem não quer uma pele radiante e um corpo saudável?

