Vitamina C, parte 1: conheça os benefícios e a melhor maneira de consumi-la Não subestime o poder da vitamina C — ela é o ingrediente secreto para manter seu umbigo (e você) em perfeita forma! Meu Umbigo|Thais AngelucciOpens in new window 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 )



A vitamina C ajuda a melhorar o humor, promovendo a produção de serotonina, a famosa “molécula da felicidade” Imagem criada por IA via Dall-e

A vitamina C é o super-herói do seu autocuidado, cuidando do seu umbigo e de todo o resto! Além de ser um escudo antioxidante que protege suas células do envelhecimento precoce, ela é fundamental na produção de colágeno — aquele que mantém sua pele firme e radiante. E não para por aí! Com uma dose extra de vitamina C, seu sistema imunológico ganha um reforço para afastar resfriados e gripes indesejados.

Além disso, a vitamina C ajuda a melhorar o humor, promovendo a produção de serotonina, a famosa “molécula da felicidade”. E, claro, o lado gourmet dessa vitamina é delicioso: laranjas, morangos, kiwis, e pimentões estão cheios dela, prontos para dar um sabor especial à sua dieta e ao seu dia.

Então, não subestime o poder da vitamina C — ela é o ingrediente secreto para manter seu umbigo (e você) em perfeita forma!

E chegou a hora da CONSULTA GRÁTIS com a nutricionista Caroline Trevisan , especialista em emagrecimento, nutrição hospitalar, nutrição e suplementação esportiva, clínica e terapêutica nutricional, nutrigenética e nutrigenômica. Ufa! @carolinetrevisan.

‌



Como a vitamina C ajuda na produção de colágeno e quais os benefícios disso para a saúde da pele e das articulações?

Níveis adequados de vitamina C no organismo são essenciais para que haja formação e estabilização do colágeno. A vitamina C permite que as fibras do colágeno adquiram estabilidade e resistência e garanta a manutenção das funções normais da pele, dando firmeza e fortalecendo as articulações, os tendões e ligamentos.

‌



A vitamina C ou ácido ascórbico é o co-fator, ou seja, nutriente que torna algumas enzimas, especificamente 2, ativas para a produção de colágeno.

Quais são as diferenças entre consumir vitamina C em sua forma natural (alimentos) e em suplementos? Há algum que seja mais eficaz?

‌



Recomendo que a ingestão de vitaminas, seja ela qual for, seja feita, o máximo possível, por meio de alimentos. As vitaminas naturais possuem uma melhor qualidade na sua composição química.

A maioria das vitaminas de suplementos são sintéticas, criadas em laboratório a partir de uma mistura de amido de milho, enzimas, acetona e ácido clorídrico.

A vitamina C presente em alimentos é mais eficaz que a sintética por conter ácido L-ascórbico e ácido deidro-L-ascórbico, o que a torna mais absorvível pelo organismo e consequentemente, melhor à saúde.

Porém, a suplementação, quando necessária, é efetiva, mas indico que, sempre que possível, seja feita com fórmulas à base de vitamina C natural.

A vitamina C realmente ajuda a prevenir resfriados, ou isso é um mito? Em que outras situações ela pode reforçar o sistema imunológico?

A vitamina C age como um potente antioxidante no corpo humano e ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenindo desta forma doenças de uma forma geral, inclusive gripes e resfriados.

Porém, é mito dizer que após a instalação do resfriado haja alguma melhora com o consumo de vitamina C. Mas, como já foi dito, esta vitamina é um antioxidante que age combatendo radicais livres produzidos pelos glóbulos brancos, nosso sistema de defesa no corpo, quando há contato com vírus e bactérias.

A vitamina C se liga aos radicais livres produzidos neste “combate”, impedindo que estes radicais ajam nas células e este mecanismo promove uma recuperação mais rápida.

Existe algum horário ou forma de consumo que potencialize a absorção da vitamina C no organismo?

Eu recomendo que o consumo de vitamina C seja feito nas principais refeições, café da manhã, almoço ou jantar, pois desta forma, além desta vitamina exercer as funções já citadas acima, ajudará também na absorção de outros nutrientes, como, por exemplo, o ferro.

Quais são os sinais de deficiência de vitamina C no corpo, e como podemos identificar se estamos consumindo o suficiente?

Os sinais mais comuns de deficiência de vitamina C são:

Imunidade baixa com maior incidência de inflamações e infecções;

Dor no nariz, boca e gengivas com possível sangramento;

Catarata;

Cansaço, palidez e tontura;

Anemia;

Dificuldade para a cicatrização de feridas, devido à deficiência do colágeno;

Pele, unhas, cabelos e cartilagens ressecadas ou muito fracas;

Irritação e mau-humor;

Definição muscular reduzida e problemas de articulação;

Inchaço no corpo;

Manchas arroxeadas.

Para que você identifique se está consumindo a quantidade adequada de vitamina C ou de qualquer outro nutriente é preciso uma consulta com um nutricionista para que ele possa avaliar seus exames, identificar quais são os níveis de vitaminas no sangue. Além disso, é necessário fazer uma avaliação para que sua rotina alimentar, uso de suplementos, rotina de exercícios, sua idade e fase da sua vida sejam analisadas. Somente assim será possível dizer se o que você consome de vitamina C é suficiente.

Além das frutas cítricas, quais alimentos são surpreendentemente ricos em vitamina C e como incorporá-los na dieta diária?

quantidade de vitamina C Thais Angelucci/ canva

Frutas cítricas são aquelas que têm uma quantidade elevada de vitamina C e é ela a responsável pelo sabor ácido dessas frutas.

As frutas cítricas mais consumidas são: acerola, limão, laranja, morango, kiwi e goiaba.

Outros alimentos ricos deste nutriente: mostarda, pimentão verde, brócolis, pimentão vermelho

A vitamina C é segura para todos os grupos de pessoas, incluindo crianças, gestantes e idosos? Existem contraindicações ou riscos associados ao consumo excessivo?

O consumo de vitamina C via alimentação é segura em qualquer fase da vida. Já quando falamos de suplementação de vitamina C, é indicado que seja feita com supervisão de um nutricionista, pois há a necessidade de uma análise mais detalhada para se identificar a dose recomendada de ingestão. Esta análise é recomendada para prevenir riscos associados ao consumo excessivo.

De modo geral, o risco mais comum no consumo em excesso da vitamina C é o aumento de formação de cálculos renais.

Gostou? Agora que você já sabe tudinho sobre benefícios da vitamina C em forma de alimentos e suplementos, não perca Vitamina C - Parte 2. No próximo texto vamos falar sobre os benefícios incríveis da vitamina C em forma de cremes e séruns para a saúde da pele.

Até o próximo e não se esqueça de nos seguir e comentar na nossa rede social: @meu1bigo.