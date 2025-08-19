Brasileiros têm até final de outubro para tirar a cidadania espanhola; saiba como Prazo oficial da Lei dos Netos exige ação imediata para não perder o direito Passaporte para o mundo|Carlos SilvaOpens in new window 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo para solicitar a cidadania espanhola pela Lei dos Netos termina em 22 de outubro de 2025.

A lei permite que brasileiros descendentes de espanhóis obtenham nacionalidade sem residir na Espanha.

A proximidade do prazo exige ação imediata para evitar a perda do direito.

Governo espanhol confirmou oficialmente o prazo para solicitar a cidadania pela Lei da Memória Democrática Foto de Elentir em Flickr

O governo espanhol confirmou oficialmente: o prazo para solicitar a cidadania pela Lei da Memória Democrática, também conhecida como Lei dos Netos, termina em 22 de outubro de 2025.

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Ministros da Espanha, estendendo por mais um ano o prazo inicial de dois anos previsto na lei, que entrou em vigor em outubro de 2022. A informação foi reforçada em comunicados oficiais do Ministério de Assuntos Exteriores e de consulados espanhóis, como o de Rosario.

O que significa para brasileiros com ascendência espanhola

Para milhares de brasileiros descendentes de espanhóis, este é um momento decisivo. A lei permite solicitar a nacionalidade sem precisar residir na Espanha e sem abrir mão da nacionalidade brasileira.

No entanto, a proximidade do prazo e a dificuldade de conseguir agendamento em alguns consulados exigem ação imediata. Quem não iniciar o processo a tempo poderá perder o direito garantido por essa legislação histórica.

Como agir agora

Para garantir o direito, é fundamental seguir alguns passos:

Verifique sua linha de descendência e reúna documentos que comprovem a origem espanhola.

e reúna documentos que comprovem a origem espanhola. Agende no consulado espanhol que atende sua região, mesmo que a data de atendimento seja para meses à frente.

que atende sua região, mesmo que a data de atendimento seja para meses à frente. Prepare todos os documentos com antecedência , já traduzidos e apostilados, para evitar atrasos.

, já traduzidos e apostilados, para evitar atrasos. Busque assessoria especializada para acompanhar prazos, agendamentos e evitar erros no processo.

Conclusão

O prazo é oficial e definitivo. Se você tem direito à cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática, o momento de agir é agora. Cada dia de atraso aumenta o risco de perder uma oportunidade que pode nunca mais se repetir.

Não deixe seu direito escapar!

A Digital Vistos auxilia brasileiros em todas as etapas: confirmação de direito, preparação de documentos, traduções, apostilamentos e acompanhamento junto aos consulados.

Seu passaporte europeu pode estar mais perto do que você imagina — mas o tempo está correndo.

Contato fixo: (11) 97312-5805

Whatsapp: (11) 2359-8046

Site: digitalvistos.com.br

Instagram: @digitalvistos

Instagram: @influencer.carlossilva

E-mail: carlos.silva@digitalvistos.com.br

