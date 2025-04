Onde fazer compras em Orlando? Dicas imperdíveis para economizar muito e aproveitar Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Outlet Vineland Premium (Orlando) Pri Mesiano

Olá, viajantes do blog Pri Mesiano Por Aí! Se você está planejando uma viagem a Orlando e quer aproveitar ao máximo as oportunidades de compras, este guia é para você.

Prepare-se para descobrir os melhores shoppings, outlets e lojas com ótimos preços e descontos que farão suas malas voltarem cheias de novidades!

Muita gente pergunta: quantos dias preciso para fazer compras em Orlando? Bom, tudo depende de quanto você quer comprar e quanto você vai querer perambular pelas lojas. Eu separaria dois dias inteiros para fazer compras, mas se a sua lista for grande, provavelmente, vai precisar de mais tempo.

Já se a sua viagem for curta, em um dia você consegue ir a um shopping e a um outlet, o que já está de bom tamanho.

Uma sugestão é conciliar os dias de parque e compras, já que as lojas fecham às 10h da noite. Uma boa estratégia é separar os finais de semana para as compras, já que são dias em que os parques ficam mais cheios.

Se você pretende comprar eletrônicos, sugiro já definir no Brasil o(s) produto(s) que você quer e já pesquisar o valor na Amazon ou outra plataforma de comércio eletrônico dos EUA, que costumam ter melhores preços que a tão famosa Best Buy.

Fui para Orlando recentemente e comprei tudo pela Amazon, chegou tudo rápido e valeu muito mais a pena.

Mesmo com o IOF, comprar pela internet quase sempre sai bem mais barato, assim como aqui no Brasil. Mas para não pagar IOF, uma boa estratégia é comprar pelo cartão da Nomad ou Wise, que não cobram esse imposto por ser uma conta digital internacional.

Dica extra da Pri: Lembre-se de levar os cupons de desconto para os outlets para economizar mais ainda. Os cupons funcionam de verdade por lá e você pode ter um bom desconto no final da sua compra. Para acessar o site com os cupons, clique aqui. (Pri Mesiano)

Então, vamos ao que interessa.

Outlets Imperdíveis em Orlando Orlando International Premium Outlets Localização: 4951 International Dr, Orlando, FL 32819 Destaques: Nike Factory Store, GAP Factory Store, Levi’s Outlet. Só neste outlet você vai encontrar a loja da Victoria’s Secret. Dicas: Chegue cedo para evitar multidões e aproveite os melhores produtos e utilize os cupons de desconto. Orlando Vineland Premium Outlets Localização: 8200 Vineland Ave, Orlando, FL 32821 Destaques: Hugo Boss Factory Store, Asics Outlet, Banana Republic Factory Store. Dicas: Utilize cupons de desconto disponíveis no site oficial. Shoppings de Destaque The Mall at Millenia Localização: 4200 Conroy Rd, Orlando, FL 32839 Destaques: Lojas de luxo como Louis Vuitton, Prada, Chanel. Dicas: Ideal para quem busca produtos de grife e uma experiência de compras sofisticada. The Florida Mall Localização: 8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32809 Destaques: Macy’s, Sears, Forever 21. Dicas: Perfeito para compras variadas com opções para toda a família. Centros Comerciais Alternativos The Loop Localização: 3208 N John Young Pkwy, Kissimmee, FL 34741 Destaques: Aéropostale, American Eagle, Bath & Body Works. Dicas: Menos procurado por turistas, oferece boas promoções em um ambiente tranquilo. Lake Buena Vista Factory Stores Localização: 15657 S Apopka Vineland Rd, Orlando, FL 32821 Destaques: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike. Dicas: Ótima opção para quem busca outlets menos movimentados. Lojas com promoções imperdíveis Walmart e Target: São como megamercados, onde você poderá encontrar um pouco de tudo. Produtos: Lembranças da Disney, brinquedos, eletrônicos, roupas. Dicas: Ideais para comprar souvenirs a preços acessíveis e produtos variados.

Ross Less for Dress, Marshalls, T.J. Maxx, Burlington, Five and Bellow e Dollar Tree



Localização: São várias lojas espalhadas por Orlando, basta buscar no Google Maps o mais próximo de você.





Produtos: Roupas de marca, calçados, acessórios com descontos significativos.





Dicas: Explore as prateleiras com paciência para encontrar verdadeiros achados.

Lojas de rua

E não menos importante, dependendo do que busca, são as lojas especializadas em produtos específicos.

Container Store - produtos para organização de casa e escritório

Ikea - móveis e decoração

Babies R Us e Toys R Us - brinquedos

Ulta Beauty - maquiagem e produtos de beleza em geral

Party City - artigos de festa

Home Depot - artigos de casa

Walgreens - Farmácia excelente para compra de vitaminas e minerais e maquiagens.

Dicas para Economizar nas Compras Pesquise e imprima cupons de desconto antes de visitar os outlets.​ Inscreva-se nos programas de fidelidade das lojas para receber ofertas exclusivas.​

Miami ou Orlando, qual a melhor cidade para fazer compras?

Os preços e os produtos são praticamente os mesmos, o que muda é o valor dos impostos, que nos EUA são cobrados a parte. Em Miami são cobrados 7% de imposto sobre o valor dos produtos, enquanto em Orlando essa taxa é de 6,5%. Pode parecer uma diferença insignificante, mas, depois de gastar muitos dólares, ela não é tão singela. Outro motivo que leva as pessoas a fazerem compras em Orlando e não em Miami é que em Orlando as lojas costumam ser mais vazias e os outlets, mais centralizados.

Dicas de Ouro:

Não esqueça de verificar a numeração que você veste e calça nos Estados Unidos;

Use roupas e calçados confortáveis, que permitam andar bastante sem causar incômodo. Roupas fáceis de tirar são bem-vindas para facilitar sua vida na hora de experimentar as roupas nos provadores.

Leve uma mala, ou mochila, para carregar suas sacolas.

uma mala, ou mochila, para carregar suas sacolas. Não deixe as sacolas com compras dentro dos carros nos estacionamentos, pois eles podem ser furtados. Evite, ainda, deixar suas sacolas de compras sem cuidado ou supervisão.

Conclusão

Com este guia, suas compras em Orlando serão tão mágicas quanto as atrações da cidade. Prepare as malas e boas compras!​

Ah! E já me segue no Instagram no perfil @PriMesianoPorAí, que está recheado de informações e dicas para a sua viagem para Orlando.

