Qual é a melhor época do ano para viajar para Orlando? Dicas mágicas para curtir o encanto da Disney com menos filas, o clima perfeito e mais economia no bolso Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 )

Pri Mesiano no Magic Kingdom (Disney - Orlando)) Pri Mesiano

Se você está planejando uma viagem para Orlando e quer saber qual é a melhor época para embarcar nessa aventura, então você chegou ao lugar certo.

‌



Bom! Voltando ao tema. Uma das dúvidas mais comuns é “Qual a melhor época do ano para viajar para Orlando?”. Essa dúvida não é à toa. Ninguém quer pegar dias cheios e filas gingantescas em atrações, certo?

Nos dias mais movimentados, a média de público chega a 120 mil por dia nos 4 parques da Disney. Bastante gente, né?

‌



Então, para não perder seu precioso tempo em filas, o ideal é evitar alta temporada, como Natal, Ano Novo e férias escolares. Assim, você consegue, inclusive, economizar com preço de passagem e hospedagem.

Parece óbvio, mas não é só isso! É preciso estar atento a duas variáveis muito importantes na ida para Orlando: o clima e a lotação nos parques. Ao longo do artigo eu trago informações sobre esses dois pontos.

‌



Pri em passeio pelos parques da Disney Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

A melhor época para viajar para Orlando

É fato que Orlando é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Eu mesma já fui três vezes com meus filhotes. E é sempre muito divertido e mágico.

Com base na minha experiência em Orlando, a primavera e o outono são a melhor época para viajar para Orlando. O clima está agradável e a movimentação nos parques é menor.

No entanto, se você não se importa com o calor e quer aproveitar os parques temáticos com menos filas, o inverno também pode ser uma boa escolha.

É claro que períodos de férias escolares, feriados e eventos especiais tendem a atrair mais visitantes e lotar os parques. Por isso, evite!

Já meses como setembro e início de novembro costumam ser mais tranquilos, permitindo aproveitar as atrações com menos filas.

Eu vou detalhar melhor cada um desses pontos a seguir...

Hollywood Studios, da Disney, é o parque ideal pra quem curte aventura, adrenalina e, claro, o glamour de Hollywood. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🌞 Clima de Orlando

Orlando tem um clima tropical, com verões quentes e chuvosos. Por outro lado, os invernos são mais amenos. É importante estar preparado para as variações de temperatura e clima durante o ano para não ser pego de surpresa.

☀️ Verão (junho a setembro)

O verão de Orlando possui um calor intenso, com temperaturas que podem ultrapassar os 30°C. É o período mais chuvoso. Essa época, por ser alta temporada em Orlando, é marcado por uma grande quantidade de turistas, principalmente famílias com crianças em férias escolares.

Portanto, se você pretende visitar Orlando no período de junho a setembro, esteja preparado para enfrentar grandes filas nos parques e para os valores mais altos de hospedagem e ingressos.

Junho, julho, agosto e setembro são os meses com mais chuva em Orlando e também os mais quentes. Portanto, se estiver em seus planos conhecer os parques aquáticos, este período é o ideal para isso.

Dica: Se você não tiver saída e a única opção é ir nesta temporada, prefira aos parques com mais sombra e áreas aquáticas. Fique atento às tempestades, que podem ocorrer à tarde, mas geralmente não duram muito tempo. Quem viaja nessa época precisa levar roupas leves na mala.

Blizzard Beach é aquele encontro perfeito entre adrenalina e diversão congelante Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🍂 Outono (setembro a novembro)

Essa é uma das melhores épocas para visitar Orlando. As temperaturas ficam mais amenas, os parques estão mais tranquilos (porque muitas escolas retomaram suas atividades pós-férias), e você pode aproveitar preços mais acessíveis em hotéis e passagens aéreas.

Além disso, o Halloween, que ocorre ao final do mês de novembro, é comemorado com festas e decorações especiais, o que torna a experiência ainda mais divertida e imersiva. Mas, vale ressaltar que em eventos assim, os parques ficam mais cheios.

Dica: Se puder, evite setembro, já que é o mês com maior incidência de furacões na região. Outubro e novembro são bem mais agradáveis!

🌸 Primavera (março a maio)

A primavera em Orlando oferece um clima perfeito: temperaturas agradáveis e dias ensolarados, com pouca chance de chuvas.

Essa é uma das épocas mais procuradas pelos turistas, principalmente entre março e abril, durante as férias escolares norte-americanas. Os parques ficam movimentados, mas sem a superlotação do verão.

Além disso, você pode aproveitar eventos como o Epcot International Flower & Garden Festival, que acontece de março a maio, com jardins deslumbrantes e atrações exclusivas. Mas lembre-se que os eventos especiais sempre levam mais gente para os parques.

Dica: Março é o mês das férias de primavera nos Estados Unidos. Então, se possível, planeje sua viagem para abril ou maio, quando a cidade fica mais tranquila.

❄️ Inverno (dezembro a fevereiro)

Embora Orlando tenha um clima mais ameno no inverno, com temperaturas que variam de 10°C a 25°C e pouca chuva, essa temporada atrai muitos turistas devido às celebrações de fim de ano.

Há dias quentes e bastante frios no inverno. Então, não deixe de levar o seu casaco. Evite janeiro e fevereiro se você quiser conhecer os parques aquáticos.

Os parques ficam muito bem decorados para o Natal e o Ano Novo, com desfiles, shows e atrações especiais. A alta temporada, porém, pode resultar em filas mais longas e preços mais altos, especialmente no período de Natal e Ano Novo.

Dica: Se você quiser aproveitar o clima mais tranquilo, visite Orlando entre os dias 10 e 20 de dezembro, antes das férias de fim de ano.

Feriados em Orlando

01/01 - ano-novo

Terceira segunda-feira de janeiro - Dia de Martin Luther King

Terceira segunda-feira de fevereiro - President’s Day

14/02 - Valentine’s Day

Domingo de março ou abril - Páscoa

13/04 - Thomas Jefferson’s Birthday

Última segunda-feira de maio - Memorial Day

04/07 - Independence Day

Primeira segunda-feira de setembro - Labor Day

Segunda segunda-feira de outubro - Columbus Day

11/10 - Veteran’s Day

31/10 - Halloween

Quarta quinta-feira de novembro - Thanksgiving Day (precede a Black Friday)

24/12 - Christmas Eve

25/12 - Natal

31/12 - New Year’s Eve

Disney sem filas: confira mês a mês como é a lotação nos parques da Disney para planejar sua viagem a Orlando Foto: Pri Mesiano / Designer

Análise mês a mês

Janeiro em Orlando

Clima: Médias em torno de 15ºC, sendo o mês mais frio do ano.​

Lotação dos parques: Após as festividades de fim de ano, a primeira quinzena costuma ser mais tranquila.

Eventos e destaques:

Possíveis manutenções em atrações aquáticas devido ao clima frio.​

Promoções em lojas devido à troca de coleções.​

Observações: Ideal para quem prefere temperaturas amenas e parques menos lotados.​

Fevereiro em Orlando

Clima: Semelhante a janeiro, com temperaturas amenas.​

Lotação dos parques: Movimento moderado, aumentando durante o feriado do Presidents’ Day.​

Eventos e destaques:

Continuação das promoções de inverno nas lojas.​

Observações: Bom período para evitar multidões e aproveitar preços mais baixos.​

Março em Orlando

Clima: Início da primavera, com temperaturas mais agradáveis.​

Lotação dos parques: Aumento no fluxo de visitantes devido ao Spring Break.​

Eventos e destaques:

Início dos festivais de primavera nos parques.​

Observações: Recomenda-se planejar visitas durante a semana para evitar as multidões de fim de semana.​

Abril em Orlando

Clima: Temperaturas médias, dias quentes e noites frescas.

Lotação dos parques: Movimento moderado, especialmente após a Páscoa.​

Eventos e destaques:

Festivais de primavera em andamento.​

Observações: Ótima época para visitar, combinando clima agradável e parques menos cheios.​

Maio em Orlando

Clima: Aquecimento gradual, preparando para o verão.​

Lotação dos parques: Relativamente baixa, exceto no Memorial Day.​

Eventos e destaques:

Início das atividades de verão nos parques.​

Observações: Período interessante para quem busca equilíbrio entre clima e lotação.​

Junho em Orlando

Clima: Início do verão, com temperaturas elevadas e aumento das chuvas.​

Lotação dos parques: Alta, devido às férias escolares nos EUA.​

Eventos e destaques:

Abertura oficial das atrações de verão.​

Observações: Prepare-se para filas maiores e clima quente e úmido.​

Julho em Orlando

Clima: Mês mais quente, com temperaturas frequentemente acima de 30ºC.

Lotação dos parques: Muito alta, especialmente durante o feriado de 4 de julho.​

Eventos e destaques:

Celebrações do Dia da Independência com queima de fogos especial.​

Observações: Se optar por este mês, esteja preparado para calor intenso e multidões.​

Agosto em Orlando

Clima: Continuação do calor intenso e chuvas frequentes.​

Lotação dos parques: Diminui gradualmente à medida que as aulas retornam.

Observações: Segunda quinzena é mais tranquila em termos de lotação.

Setembro em Orlando

Clima: Ainda quente, com risco de furacões.

Lotação dos parques: Baixa, sendo um dos meses mais tranquilos. ​

Eventos e destaques:

Festas de Halloween em pleno andamento.​

Observações: Apesar do risco climático, é um período com preços atrativos e parques vazios.​

Outubro em Orlando

Clima: Temperaturas mais amenas, transição para o outono.​

Lotação dos parques: Moderada, com picos durante o Columbus Day. ​

Eventos e destaques:

Festas de Halloween continuam.​

Observações: Mês agradável para visitar, equilibrando clima e lotação.​

Novembro em Orlando

Clima: Ameno, com noites mais frias.​

Lotação dos parques: Baixa no início do mês, aumentando no Thanksgiving.​

Eventos e destaques:

Início das decorações e eventos natalinos.​

Observações: Evite a semana do Thanksgiving para escapar das multidões.

Dezembro em Orlando

Clima: Início do inverno, com temperaturas mais baixas. Os termômetros costumam marcar entre 10 °C e 22 °C, com noites frias, mas dias ainda agradáveis para passeios ao ar livre.

Lotação dos parques: Alta, especialmente na segunda quinzena. As semanas do Natal e do Ano Novo estão entre os períodos mais movimentados do ano em Orlando.

Eventos e destaques:

Decoração de Natal nos parques e por toda a cidade.

Shows temáticos e eventos especiais como o Mickey’s Very Merry Christmas Party , na Disney.

, na Disney. Espetacular queima de fogos no réveillon, principalmente no Magic Kingdom e no Epcot.

Observações: É um dos meses mais mágicos para visitar Orlando, especialmente se você sonha com a atmosfera natalina americana. Mas prepare-se para filas longas, passagens aéreas mais caras e hotéis com alta demanda. Reservas com antecedência são fundamentais. Como falei no início do artigo, prefira a ir até meados de dezembro, no máximo até o dia 20.

Essa viagem à Orlando foi uma das mais tranquilas que já vivi Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Dicas extras da Pri

Evite altas temporadas: se possível, programe sua viagem fora dos períodos de férias escolares e feriados prolongados para aproveitar parques menos lotados e preços mais acessíveis.​

Clima agradável: meses como abril, maio, setembro e outubro oferecem temperaturas amenas e menor probabilidade de chuvas.​

Aproveite promoções: fique atento a promoções de ingressos e hospedagem que costumam surgir em períodos de menor movimento.​ Estou sempre dando dicas e alertas no meu Instagram.

Lembre-se, a melhor época para viajar para Orlando depende do que você busca: clima agradável, parques menos lotados ou eventos especiais.

Planeje com antecedência, considere suas prioridades e prepare-se para uma experiência mágica. Se tiver dúvidas, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou ter o prazer de te responder.

Boa viagem e aproveite cada momento!

