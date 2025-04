Precisa de vacina para entrar nos EUA? O que você tem que saber antes de viajar! Saiba quais vacinas você precisa para entrar nos EUA para viajar tranquilo e sem sustos Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

Desde 2023 não é necessário comprovar vacinação contra Covid-19 para ingressar nos EUA Foto: Mike Sena / Ministério da Saúde

Se você está planejando uma viagem para os Estados Unidos, uma das primeiras dúvidas que pode surgir é: preciso de vacina para entrar no país? A resposta rápida é não! Atualmente, os EUA não exigem vacina contra Covid-19 nem contra Febre Amarela para turistas. Mas, calma, tem alguns detalhes importantes que você precisa saber antes de embarcar!

Quais vacinas são recomendadas antes de qualquer viagem?

Mesmo que os EUA não tenham exigências específicas, é sempre bom garantir que você esteja com as vacinas básicas em dia. Afinal, viajar bem é viajar com saúde! Aqui estão algumas vacinas recomendadas para qualquer destino:

✅ Difteria e tétano

✅ Hepatite B

‌



✅ Sarampo, caxumba e rubéola

✅ Tuberculose

‌



Se você já tomou essas vacinas na infância, ótimo! Mas vale conferir se está tudo certinho na sua carteirinha de vacinação.

🚨Atenção para conexões e escalas!

Os EUA podem não exigir vacinas, mas e se seu voo tiver uma escala ou conexão em um país que exige? Pois é, nesse caso, você pode ser barrado e impedido de embarcar para o próximo destino!

‌



Fique de olho se seu voo ao passar por lugares como:

✈️ Panamá

✈️ Venezuela

✈️ Equador

✈️ Colômbia

Se for descer do avião em um desses países, a vacina contra Febre Amarela pode ser obrigatória!

Melhor prevenir do que remediar! 💡

Mesmo sem ser obrigatória nos EUA, a vacina contra Febre Amarela é altamente recomendada para quem viaja. Além disso, ter a Carteira Internacional de Vacinação pode ser um diferencial na hora da imigração, caso perguntem.

Resumo rápido para não ter erro:

✅ Não precisa de vacina para entrar nos EUA.

✅ Mas algumas vacinas são recomendadas, como tétano, hepatite B e sarampo.

✅ Se tiver escala em países que exigem vacina de Febre Amarela, pode ser necessário tomá-la.

✅ Ter a Carteira Internacional de Vacinação pode ajudar na imigração.

Agora que você já sabe tudo sobre vacinas para os EUA, pode focar no que realmente importa: aproveitar sua viagem ao máximo! 😎✨

