Passagens aéreas baratas: 7 truques que as companhias não querem que você saiba! Quer viajar gastando menos? Garanta passagens até 80% mais baratas! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 )

Viajar é tudo de bom, né? E viajar mais e melhor é melhor ainda. Para transformar essa vontade em realidade, reuni aqui as principais estratégias para você economizar na compra da sua passagem aérea.

Siga as dicas abaixo e aproveite sua próxima viagem gastando bem menos!

1. Aproveite as melhores promoções do ano das companhias aéreas

Se você ama uma promoção, já comece a se organizar para garantir os melhores preços. As companhias aéreas oferecem descontos especiais em datas estratégicas, como aniversários das empresas e programas de fidelidade, Black Friday e Dia do Consumidor.

Aqui estão algumas datas importantes para você anotar na agenda e garantir passagens aéreas baratas em 2025:

‌



Campanhas e Promoções de passagens em 2025

Janeiro

6: Aniversário Lufthansa

12: Aniversário Caixa

13: Aniversário Clube Azul

15: Aniversário GOL Linhas Aéreas

16: Aniversário do Clube TudoAzul

Março

‌



10: Aniversário Bradesco

13: Aniversário Cartão XP

14: Aniversário TAP

15: Dia do Consumidor

28: Aniversário Banescard Visa

Abril

15: Aniversário American Airlines

20: Aniversário Azul Viagens

23: Aniversário Turkish Airlines

Junho

‌



15: Aniversário Livelo

22: Aniversário LATAM Airlines Brasil

Julho

2: Aniversário ConnectMiles

12: Aniversário LATAM

18: Aniversário da Smiles

Agosto

30: Aniversário Azul Fidelidade

31: Aniversário Copa Airlines

Setembro

1: Aniversário Air Canada

5: Aniversário Clube Livelo

14: Aniversário Itaú

15: Dia do Cliente

20: Aniversário Clube Smiles

22: Aniversário Esfera

27: Aniversário Clube Esfera

30: Aniversário LATAM Pass

Outubro

18: Aniversário Smiles

20: Aniversário Cartão Azul Itaú

Novembro

4: Aniversário PaGol

28: Black Friday

Dezembro

2: Aniversário Emirates

5: Aniversário Avianca

15: Aniversário Azul Linhas Aéreas

Além das datas acima, as aéreas também costumam fazer promoções relâmpago geralmente aos finais de semana. Outros períodos em que os voos ficam mais baratos são no começo do ano e no fim do verão.

2. Os dias da compra e da viagem fazem diferença

Melhor dia para comprar passagens aéreas baratas: Terça-feira de madrugada ou promoções de fim de semana.

Terça-feira de madrugada ou promoções de fim de semana. Melhor dia para viajar com preços mais em conta: Terça, quarta ou sábado. Evite comprar passagens para voar às sextas-feiras e domingo, quando os preços estão mais altos! O primeiro voo de segunda costuma ser bem mais barato que o de domingo no fim do dia.

3. Compre passagens aéreas com antecedência (mas não muita!)

Para voos nacionais, o ideal é comprar entre 30 e 60 dias antes .

. Para voos internacionais, busque passagens de 2 a 6 meses antes da viagem.

4. Compare preços em diferentes buscadores de passagens aéreas e ative alertas de preços

Use buscadores de passagens para comparar preços:

Google Flights

Skyscanner

Kayak

Passagens Imperdíveis

Ative alertas de preços nesses sites para ser notificado quando houver queda nas tarifas para o destino desejado.

Caso haja flexibilidade para a data de viagem, uma excelente estratégia para encontrar os menores valores é verificar no calendário disponibilizado por esses buscadores com todos os valores disponíveis por dia e mês.

Passo a passo no Google Flights

Não insira a data da viagem e clique em pesquisar. O calendário com os valores para cada data aparecerão assim:

Pesquisa Google Flights Priscila Mesiano

Observe que a diferença de preço chega a 40% em questão de poucos dias. Você pode ainda ver os meses anteriores e posteriores na seta azul ao lado. Do lado esquerdo do botão concluído, você pode também mudar o tempo que pretende ficar no destino. A seta para a esquerda diminui o período e o da direita aumenta o número de dias.

5. Use a inteligência artificial a seu favor

No chat GPT, envie o comando abaixo com o destino e, caso queira, a data que deseja e espere a mágica acontecer. Em segundas, ele fará toda a pesquisa e apresentará o resultado em uma tabela para você.

“Chat GPT hoje você é o assistente da minha agência de viagens especialista em emitir passagens aéreas. Procure as passagens aéreas mais baratas saindo de (DESTINO DESEJADO) para (DESTINO DESEJADO), sem restrição de datas (ou no caso de uma data específica já insira aqui). Liste os 10 voos mais baratos disponíveis e entregue em formato de tabela com as seguintes colunas: Companhia Aérea, Partida (Data e Hora), Chegada (Data e Hora), Aeroporto de Partida, Aeroporto de Chegada, Duração do Voo, Preço (Ida e Volta)”

6. Use milhas e programas de fidelidade para economizar

Juntar milhas pode fazer a sua viagem sair de graça. E, hoje, existem muitas formas de juntar milhas além do mais conhecido, que é com gastos de cartão de crédito.

Você pode juntar milhas ao usar o aplicativo de transporte particular, ao fazer compras, ao pagar contas, ao voar, ao locar carros, em hoteis parceiros, enfim, são muitas formas de acumular.

O primeiro passo é se cadastrar nos programas de milhas como Smiles, Latam Pass, TudoAzul, Go & Miles (TAP), AAdvantage (American Airlines) além de muitos outros.

Aí é hora de acumular milhas com as estratégias que listei acima. Vá acumulando e fique de olho porque algumas vezes por ano, os programas de fidelidades das companhias aéreas lançam promoções de transferência de pontos com bônus. Quando isso acontece, você pode até mais que dobrar a quantidade de milhas.

Por exemplo, você transfere 20 mil milhas e ganha mais 20, totalizando 40 mil milhas. Eu mesma só faço transferência de milhas para os programas de fidelidade, quando tem bonificação de 100% ou mais ou se minhas milhas estiverem para expirar.

Dicas para Maximizar o Acúmulo e Uso de Milhas

Escolha um Programa de Fidelidade: Foque em um programa de fidelidade que seja mais vantajoso para sua frequência de voos e destinos. Monitore Promoções: Muitas vezes, companhias aéreas ou programas de milhas oferecem promoções que permitem acumular milhas extras ou resgates mais baratos. Planeje Viagens com Antecedência: Compre passagens antecipadamente, especialmente para trechos populares.A quantidade de milhas por trecho e destino são dinâmicas e vão aumentando conforme a demanda. Combinação de Milhas: Às vezes, é possível combinar milhas com dinheiro para reservar passagens, oferecendo maior flexibilidade.

7. Tabela fixa das companhias aéreas

Diferentemente da cobrança convencional de emissão de passagens por milhas, em que cada trecho tem um valor específico e pode variar conforme a demanda, a tabela fixa estabelece um valor fixo para resgatar uma passagem.

Isso significa que em qualquer época do ano, o destino terá o mesmo valor, desde que haja disponibilidade de assentos.

Isso pode ser extremamente vantajoso em períodos de alta temporada, feriados ou para passagens compradas em cima da hora, quando os preços em dinheiro e milhas convencionais disparam.

Para se ter uma ideia, com a tabela fixa da American Airlines é possível viajar de qualquer origem para Fernando de Noronha, por exemplo, com 7500 milhas. Ou para a Argentina com apenas 12.500 milhas e é fácil encontrar esses assentos mesmo em cima da hora ou alta temporada, feriados.

Confira os valores da tabela fixa da AA partindo do Brasil

Tabela Fixa American Airlines Priscila Mesiano

Já para voos domésticos dentro do Brasil, são 7500 milhas para qualquer trecho. (Pri Mesiano)

Como acumular milhas do programa de fidelidade da American Airlines

Voando com a American Airlines e Parceiros Oneworld

A maneira mais direta de acumular milhas AAdvantage é voando com a American Airlines ou com qualquer uma das companhias aéreas parceiras da aliança Oneworld. A quantidade de milhas que você ganha depende da distância voada e da classe de tarifa do bilhete.

Cartões de Crédito AAdvantage

Os cartões de crédito co-branded da American Airlines emitidos nos EUA, como o Citi® / AAdvantage® Platinum Select® World Elite™ Mastercard®, e os emitidos no Brasil pelo banco Santander, como o AAdvantage Platinum, Black, oferecem uma maneira eficiente de acumular milhas. Esses cartões geralmente oferecem bônus de inscrição significativos, além de milhas por cada dólar gasto em compras cotidianas.

No Brasil, com o cartão Santander AAdvatange Black, por exemplo, é o mais avançado dos cartões Santander AAdvantage. Ele gera 2 milhas por dólar gasto, que são creditadas diretamente no programa AAdvantage. Compras na American Airlines dobram essa pontuação, e se for em moeda estrangeira, o ainda tem 1 milha extra a cada dólar.

Quais empresas possuem tabela fixa?

Atualmente, várias companhias aéreas ao redor do mundo adotam a tabela fixa de milhas, tais como:

LATAM Airlines;

American Airlines;

Air France;

KLM;

TAP Air Portugal;

Iberia;

Entre outras.

Tabela fixa LATAM

A LATAMPass é a única do Brasil a adotar a tabela do teto de milhas. Ela possui quatro tabelas fixas para cada tipo de cabine que combinam regiões de partida e chegada dos voos que podem ser feitos com as empresas parceiras.

Para calcular a pontuação, leve em conta cada região da sua viagem até o seu destino final, independentemente do número de conexões feitas dentro de uma mesma região.

As combinações são feitas da região de origem – região de destino. Ou seja, se a pessoa vai fazer um voo do Brasil para os Estados Unidos e vai precisar de uma conexão dentro dos EUA, as pontuações cobradas serão apenas BR-US + US-US.

Confira, aqui, a tabela fixa da Latam

Bônus: Truque final para conseguir a melhor oferta!

Os sites de companhias aéreas rastreiam suas pesquisas e podem aumentar os preços quando percebem seu interesse. Por isso, abra uma aba anônima ou use uma VPN para evitar preços inflacionados.

Após encontrar uma passagem barata, espere algumas horas e tente outro dispositivo ou rede de internet. Isso pode trazer um preço ainda mais baixo!

Agora que você conhece esses truques, vai ficar bem mais fácil comprar passagens aéreas com valores até 80% mais baratos.

Quer mais dicas de viagem? Acompanhe o blog Pri Mesiano Por Aí e me siga no Instagram @primesianoporai para não perder nenhuma promoção e oportunidade além de receber várias dicas de destinos pelo mundo.

