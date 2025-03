7 estratégias infalíveis para economizar com hospedagem Algumas até te ensinam como se hospedar de graça Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

É possível conseguir hospedagens com preços excelentes com a estratégias certas Divulgação Meliã Orlando Celebration

Comprou a passagem naquela super promoção e na hora de fazer a reserva da hospedagem levou um susto? Quem de nós nunca passou por isso, né? E o pior é que a hospedagem costuma ser um dos maiores gastos em uma viagem.

A boa notícia é que com as estratégias certas você pode economizar bastante, sem abrir mão do conforto, nem do luxo. Para te ajudar nisso, listei 7 truques infalíveis que pode te levar a economizar muito nessa hora.

Confira e aplique essas sugestões para gastar menos ou até conseguir hospedagem gratuita!

1. Opte pela baixa temporada e evite feriados

Essa dica, com certeza, é o que vai fazer você conseguir as melhores tarifas. É claro que muita gente só consegue viajar nessas datas. Mas, se esse não for o seu caso, saiba que a redução dos custos com hospedagem pode ser de mais de 50%! Além disso, viajar quando a cidade não está lotada significa menos filas e mais tranquilidade.

📅 Quando os preços estão mais baixos?

Sempre que for planejar uma viagem, pesquise as melhores épocas para visitar aquele determinado destino. Procure por aquele em que a estação e outros aspectos mais te agradam e que seja de baixa ou média temporada.

Por exemplo, eu quero ir para os Lençóis Maranhenses esse ano, quero que as lagoas estejam cheias e com boa visibilidade. A melhor época, para encontrar este destino da forma que planejo, é entre junho e setembro, sendo julho e agosto considerados alta temporada.

Nesse caso, vou optar por visitar a região em junho ou em setembro, onde vou encontrar os melhores preços e tudo bem mais vazio. Sem contar que fica muito mais fácil negociar tudo que eu quiser: passeios, carro, passagem, hospedagem, guia e por aí vai…

Destinos de praia costumam ser mais baratos fora do verão .

. Cidades turísticas têm hospedagens mais acessíveis durante a semana , se puder evite os finais de semana.

, se puder evite os finais de semana. Se for passar mais de 5 dias, mas for visitar mais de uma cidade, confira os valores de cada uma delas para definir em qual ficar no final de semana.

Eventos grandes, como Carnaval e feriados prolongados, elevam os preços, então evite essas datas se puder.

2. Planeje com antecedência e garanta as melhores tarifas

Reservar a hospedagem com antecedência, além de ser uma das formas mais eficazes de economizar, também te proporciona encontrar as melhores opções porque quanto mais em cima da hora, menor são as opções.

Hotéis e pousadas costumam oferecer preços mais baixos para quem faz a reserva com meses de antecedência, especialmente em destinos muito procurados. Além disso, você pode ativar alertas de preço em sites como Booking, Hoteis.com e Trivago.

Uma outra dica é fazer reservas com cancelamento gratuito. Assim, caso encontre uma opção melhor ou um preço mais baixo até a sua viagem, você pode cancelar sem nenhuma multa. Inclusive, alguns hotéis oferecem descontos de última hora para preencher quartos vazios, especialmente fora da alta temporada.

3. Use e abuse das ferramentas de busca

Uma excelente ferramenta para encontrar hospedagens para todos os gostos e bolsos são as ferramentas de busca. Sites como Booking.com, Hoteis.com e Airbnb são populares por oferecerem uma enorme variedade de opções, desde hostels até hotéis luxuosos, e por apresentarem filtros inteligentes que ajudam a encontrar o melhor custo-benefício de acordo com suas preferências.

Além disso, essas ferramentas oferecem vantagens como programas de fidelidade e promoções exclusivas. Eu mesma, como já reservo hospedagens no booking.com há muitos anos, sempre tenho desconto por ser cliente Genius. Os descontos chegam a 20%, além de encontrar benefícios como upgrade de quarto e café da manhã de graça.

Existem ainda outros buscadores que também merecem destaque, como o Skyscanner, por exemplo, que é excelente para comparar preços de hospedagens em várias plataformas ao mesmo tempo, enquanto o Trivago foca na comparação de tarifas, garantindo que você não perca uma oferta imperdível. Já no Google Hotels, você encontra informações detalhadas e integrações que permitem comparar ofertas de diferentes sites diretamente.

Com o uso dessas ferramentas, você certamente vai conseguir baratear o custo da sua hospedagem e encontrar o melhor preço disponível.

4. Negocie diretamente com o hotel e economize nas taxas

Ninguém trabalha de graça, né, gente? Então, claro que essas plataformas ganham comissão pelas reservas realizadas. Mas elas também oferecem maior segurança. Eu mesma já cheguei em um hotel em que a limpeza estava horrível e até barata tinha no meu quarto, acredita? Daí, como tinha feito a reserva pelo Booking, pude trocar de hotel sem pagar nada. Isso é uma grande vantagem.

Mas reservar diretamente com o hotel pode ser mais vantajoso porque, muitas vezes, os hotéis e pousadas dão descontos diretamente ao cliente. Mas, ainda assim, não deixe de fazer as pesquisas nos buscadores até mesmo para ter poder de barganha.

📞 Dicas para conseguir melhores preços negociando com o hotel:

Ligue diretamente e pergunte se há tarifas melhores do que as encontradas online .

. Peça benefícios extras, como café da manhã incluso, estacionamento gratuito ou late check-out.

Se estiver viajando em grupo, negocie descontos para múltiplos quartos.

5. Fique de olho nas promoções relâmpago, cupons de desconto, programas de fidelidade, milhas e cashback

🛎️ Onde encontrar promoções e cupons de desconto?

Tanto aqui no blog Pri Mesiano Por Aí quanto em sites como booking e hoteis.com você encontra promoções relâmpago, que podem garantir descontos de até 50% em hoteis e resorts. Além disso, o blog Pri Mesiano Por Aí, muitos sites e influenciadores de viagem oferecem cupons que reduzem ainda mais o valor final.

Uma outra estratégia é conferir plataformas de cashback, que devolvem uma porcentagem do valor pago na hospedagem. Já os programas de fidelidade oferecem descontos, upgrades e noites gratuitas. Essa pode ser uma boa oportunidade, principalmente, se você viaja com frequência.

🎟️ Melhores programas para acumular pontos e economizar em hospedagem:

Marriott Bonvoy, Accor Live Limitless e Hilton Honors : programas que dão descontos e benefícios exclusivos.

: programas que dão descontos e benefícios exclusivos. Cartões de crédito com milhas e cashback : muitos cartões oferecem cashback ou pontos que podem ser usados para pagar hospedagem.

: muitos cartões oferecem cashback ou pontos que podem ser usados para pagar hospedagem. Sites como Méliuz e Cuponomia dão cashback em reservas feitas no Booking, Hoteis.com, entre outros. Agora, por exemplo, a cuponomia está oferecendo 5% de cashback em reservas com o Hoteis.com

6. Hospede-se sem custo ou custo baixo

Para quem está solteiro ou é aquele casal descolado que adora fazer novas amizades, mas não necessariamente (rsrsrsrs), os hostels são uma excelente alternativa.

Geralmente, nesse tipo de acomodação, você divide o quarto com outros hóspedes, ou seja, se trata de um quarto compartilhado.

Eu adoro a experiência de ficar em um hostel quando viajo sozinha. Isso porque você tem a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, culturas diferentes e sempre tem rolê gratuito ou com preços bem acessíveis.

E olha que fico por opção, nem é pelo preço. Eu realmente acho muito fantástica essa experiência. E tem hostel até de luxo e com quarto privativo, você sabia disso?

Além dos hostels, existem outras formas de hospedagem, inclusive gratuitas, que podem oferecer experiências muito autênticas e enriquecedoras. Segue o fio:

🏠 Opções de hospedagem gratuitas:

Home Exchange - lembra daquele filme “O Amor Não Tira Férias”, com a Cameron Diaz, de 2006? Pois é, o enredo da história começa justamente com essa modalidade de hospedagem. Essa é uma opção em que você troca a estadia na sua casa com a de outra pessoa, em um destino de sua escolha. Isso pode ser uma maneira incrível de economizar, pois você fica hospedado gratuitamente em casas de outros viajantes, enquanto eles ficam na sua. As plataformas de Home Exchange, como HomeExchange e Love Home Swap, oferecem uma rede de pessoas dispostas a trocar o lar por um período determinado. Além da economia, você ainda pode viver uma experiência mais autêntica, morando em uma área residencial e conhecendo o local de uma forma mais intimista. A desvantagem é que pode ser necessário planejar com antecedência, e nem todos os destinos oferecem muitas opções.

House Sitting aqui a hospedagem envolve cuidar da casa de alguém enquanto ela está fora, geralmente, envolve tarefas como alimentar e passear com animais de estimação ou manter o jardim. Plataformas como TrustedHousesitters facilitam esse tipo de serviço, conectando viajantes que buscam um local para ficar com donos de casa que precisam de alguém para cuidar de sua propriedade. A principal vantagem é a gratuidade da hospedagem, mas a responsabilidade de cuidar de animais e casas pode ser um desafio para alguns, principalmente, se o seu intuito for ficar livre e descansar. Muita gente opta por esse tipo de hospedagem quando está fazendo mochilão de volta ao mundo.

Work Exchange você trabalha em troca de hospedagem e alimentação. Esse tipo de hospedagem é comum em fazendas, hostels e até projetos de voluntariado. Plataformas como Workaway e WWOOF conectam anfitriões com viajantes dispostos a trabalhar algumas horas por dia ou em alguns dias da semana em troca de um lugar para ficar e, muitas vezes, comida. É uma excelente forma de imersão cultural e de explorar o mundo de forma mais econômica. No entanto, o trabalho pode ser exigente, e é importante alinhar expectativas com o anfitrião antes de se comprometer.

Couchsurfing é uma das formas mais conhecidas de hospedagem gratuita, onde você se hospeda na casa de alguém que oferece um sofá ou um quarto extra. A ideia é promover a troca cultural e criar conexões entre viajantes e locais. A plataforma Couchsurfing facilita o processo, permitindo que você busque anfitriões em qualquer lugar do mundo. A principal vantagem do Couchsurfing é que é totalmente gratuito, mas a desvantagem é que nem sempre você encontrará acomodações com o mesmo nível de conforto que hotéis ou aluguéis de temporada, e há sempre o risco de a experiência não ser como o esperado. Para evitar que isso aconteça, lembre-se sempre de verificar os reviews de outros hóspedes.

7. Associe-se a um clube de hospedagem

O clube de hospedagem funciona assim: você paga uma mensalidade e tem direito a 7 diárias/ano para se hospedar em redes de hoteis, pousadas e resorts credenciados. Se a viagem tiver menos dias do que o número de diárias do plano, os dias restantes podem ser usados em outra viagem. Mas se você não utilizar as 7 diárias pelo período de um ano, você perde as diárias pagas, ou seja, elas não são cumulativas.

Uma das grandes vantagens é você poder fazer reservas em alta temporada e feriados como carnaval, ano novo e feriados prolongados. Mas é preciso marcar com bastante antecedência para conseguir as melhores opções. Outra vantagem, é que você vai pagando os valores ao longo do ano e não precisa desembolsar o valor todo de uma vez na hora de viajar.

Os clubes também costumam cobrar uma taxa de adesão no primeiro ano. Já o valor da assinatura varia de acordo com o clube e o pacote escolhido, pois tem planos mais econômicos até resorts de luxo all-inclusive.

Quais são os clubes de hospedagem no Brasil?

Entre os clubes de hospedagem estão a Bancorbrás Turismo, Clube Candeias, Montreal Viagens, All Signature e Viro Trip.

Cada clube possui características e benefícios específicos, sendo importante avaliar qual deles atende melhor às suas necessidades e perfil de viagem.

Conclusão

Agora que você já sabe como economizar em hospedagem, pode planejar suas viagens sem gastar uma fortuna. Teste essas estratégias na sua próxima viagem e me conta lá no instagram quanto economizou!

