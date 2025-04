Quais documentos levar para entrar nos EUA? Fique atento para não passar perrengue na imigração Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 07/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Além do visto, saiba o que você precisa para entrar nos EUA

Viajar para os Estados Unidos é o sonho de muita gente, mas para que essa aventura não se transforme em dor de cabeça na imigração, é fundamental estar com a documentação em dia.

Mas, uma dúvida muito comum dos viajantes é: quais documentos levar para entrar nos EUA? Hoje, eu vou te falar o que não pode faltar na sua mala de mão, já que a mala só é entregue após passar pela imigração.

Documentos obrigatórios

Dentre os documentos obrigatórios, estão, em primeiro lugar, o passaporte e o visto válido. Inclusive, nós já falamos sobre isso em um artigo aqui no blog.

Para ingressar lá, é preciso que o seu passaporte esteja com validade de pelo menos seis meses além da data prevista para a sua saída dos EUA.

‌



Outro documento importante é o visto americano. Também é preciso estar atento e atenta ao tipo de visto, já que para cada propósito de viagem (seja para turismo, negócios, estudo, etc.) há um visto diferente.

Além disso, você precisa comprovar seu retorno ao país de origem. Para isso, basta apresentar passagem de volta. Em linhas gerais, você deve comprovar que não pretende permanecer nos EUA além do período permitido. Ah! E eles costumam pedir o número do voo que você chegou também. Então, guarde o cartão de embarque e já fique com ele em mãos!

‌



Precisa apresentar o comprovante de vacina de Covid para entrar nos EUA? (Pri Mesiano)

Não, desde 12 de maio de 2023 o certificado de vacinação NÃO é exigido para entrada nos EUA. (Pri Mesiano)

Documentos adicionais (recomendados)

Para além dos documentos obrigatórios, para facilitar a sua passagem pela imigração, é preciso levar ainda:

Comprovante de hospedagem: reservas de hotel, Airbnb ou carta-convite de algum residente americano são exemplos de como comprovar onde você ficará hospedado. Comprovantes financeiros: extratos bancários, cartões de crédito ou dinheiro em espécie para demonstrar que você tem condições de se manter durante a viagem. Ah, atenção também para o limite máximo: quem transporta mais de 10 mil dólares em espécie precisa declarar isso para a alfândega norte-americana. Quem não o faz pode ter o dinheiro apreendido e ainda responder um processo. Seguro-viagem: embora não seja obrigatório, é altamente recomendável ter um seguro-viagem com cobertura médica. Isso porque o serviço de saúde nos Estados Unidos não é gratuito. Caso contrário, você terá uma grande dor de cabeça com custos de assistência médica, caso precise. Comprovantes de vínculos com o Brasil: carteira de trabalho, comprovante de matrícula em instituição de ensino ou documentos de propriedade para comprovar que você tem motivos para retornar ao Brasil.

Dicas da Pri

Como vocês sabem, além das dicas comuns que trago aqui no meu blog, eu sempre dou a minha contribuição, não é verdade? Então...

‌



Mantenha cópias digitais e impressas dos seus documentos em locais separados.

A imigração pode ser um processo tenso. Por isso, manter a calma é fundamental.

Seja honesto na imigração ao responder às perguntas dos agentes com clareza e honestidade.

E fiquem tranquilos!

Com a documentação em dia e seguindo essas dicas, sua entrada nos Estados Unidos será tranquila e você poderá aproveitar ao máximo sua viagem, sem dor de cabeça.

Depois vem aqui no blog ou lá no meu perfil no Instagram para me contar como foi a sua experiência.

Um abraço e até a próxima aventura!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🔹Gostou da dica? Compartilhe e me siga no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.