Como tirar o visto dos EUA: veja o passo a passo de todas as etapas Tipos de visto, documentos, valor da taxa e tudo para você ingressar legalmente no país Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 27/03/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 )

Visitando a imensidão da Ponte Golden Gate, São Francisco, CA Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Nova York. Estátua da Liberdade. Central Park. Ponte Golden Gate. Hollywood. Las Vegas. Orlando. Disney. Grand Canion. Os EUA reservam mesmo lugares incríveis para visitar. Mas, um item não pode faltar na sua mala: o visto americano (MRV).

Para todas as aventuras que você for fazer nos Estados Unidos, o visto americano é o seu primeiro passo. Só entra quem tiver esse documento aprovado. Por isso, o blog “Pri Mesiano Por Aí” vai te mostrar como tirar o visto dos EUA.

Em janeiro, eu emiti o visto americanos dos meus dois filhos mais novos. O processo foi bem rápido. Após o agendamento, foram 15 dias para o dia da entrevista e em 3 dias úteis estava pronto. Mas esse prazo pode variar bastante. Por isso, assim que decidir ir para os EUA, corra atrás do seu passaporte e visto.

Um ponto importante é que todos os brasileiros precisam de um visto para ingressar os Estados Unidos, inclusive aqueles passageiros que estão apenas em trânsito, ou seja, fazendo uma conexão internacional.

No entanto, turistas com dupla cidadania podem ser elegíveis a visitar os EUA sem um visto por meio do Programa de Isenção de Vistos usando apenas o seu passaporte.

Mas aqui, vamos nos atentar apenas a como tirar o visto comum.

Vamos então ao passo a passo?

Saiba como tirar o visto americano e aproveitar as maravilhas dos EUA Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

PASSO 01 – Identificar o visto que você vai precisar

Antes de tudo, analise bem as opões de visto americano para identificar qual tipo mais se encaixa no seu perfil.

Visto de turismo (B2)

O visto de turismo B2 é um dos vistos de não imigrante mais comuns para quem deseja visitar os Estados Unidos. Ele é destinado a pessoas que pretendem entrar no país para fins de lazer, turismo, visitas a familiares ou amigos, tratamento médico ou participação em eventos sociais e recreativos. O valor da taxa é de U$ 185,00.

Visto de negócios (B1)

O visto de negócios B1 é destinado a estrangeiros que desejam visitar os Estados Unidos para fins comerciais temporários. Ele permite a participação em diversas atividades, como reuniões, conferências, negociações e treinamentos. O valor da taxa deste tipo de visto também é de U$ 185,00.

Vistos de trabalho (H, L, O, P, Q, R):

Esses são destinados a estrangeiros que desejam trabalhar de forma temporária no país. Cada categoria atende a um perfil profissional específico, com requisitos e características distintas. A taxa para vistos de trabalho varia, mas geralmente é de U$ 205,00.

Visto para intercâmbio (J1/J2)

É destinado a indivíduos que participarão de programas de intercâmbio educacional e cultural nos Estados Unidos. Essa categoria de visto abrange uma ampla gama de atividades, desde programas acadêmicos até estágios e intercâmbios culturais. A taxa é de US$ 185,00.

Visto de trânsito (C-1)

Passageiros em trânsito pelos Estados Unidos precisam de um visto C-1 válido. Esse visto é destinado a quem está apenas passando pelo país a caminho de algum lugar, mas não pretende realizar atividades no país.

Visto estudante vocacional (M-1/M-2)

Esse visto é destinado a estudantes que pretendam frequentar instituições não acadêmicas, ou seja, escolas de cursos técnicos. Por isso, se estiver na sua jornada estudar em terras americanas, esse é ideal para você.

Outros vistos

Existem diversas outras categorias de vistos. Portanto, analise direitinho, identifique o real objetivo da sua viagem e qual dos vistos mais e encaixa no seu caso. Isso será extremamente importante para ser aceito ou não.

É crucial verificar periodicamente os valores das taxas de visto, pois eles podem sofrer alterações. Os valores mencionados aqui referem-se aos praticados em março de 2025. Por isso, consulte o site oficial do Consulado dos EUA para confirmar os valores. (PRISCILA MESIANO)

PASSO 02 - Preencher o formulário DS-160

Solicitação de visto americano: formulário está disponível em versão inglês. Foto: Reprodução

Agora, acesse o site do Centro de Solicitação Eletrônica de Visto (CEAC) no endereço https://ceac.state.gov/GenNIV/ e preencha o formulário DS-160 com atenção e precisão. O formulário precisa ser preenchido em inglês.

Dica da Pri: se você não tem nenhum ou baixo conhecimento no idioma, fique tranquilo. A ferramenta “View Tool Tip Help”, que fica no topo da página, permite traduzir as perguntas para o português.

Depois de preenchido, imprima a página de confirmação com o código de barras que será gerado no final do preenchimento do DS-160. Guarde o número do seu formulário. Ele será necessário para as próximas etapas.

Mais uma dica da Pri: Anote e guarde o Application ID e a resposta da pergunta de segurança. Você irá precisar dessas informações para acessar o seu DS-160 mais tarde.

PASSO 03 - Pague a taxa solicitação de visto (MRV)

Como mencionei no início do artigo, o valor da taxa varia de acordo com o tipo de visto. O pagamento pode ser feito online ou por boleto bancário em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Guarde o comprovante, pois você pode precisar nas etapas seguintes.

PASSO 04 - Agende a entrevista

Para agendar a entrevista, você vai precisar criar uma conta no site do Serviço de Informação de Vistos dos EUA. Você pode acessar clicando aqui .

Você vai precisar agendar duas visitas: uma ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para coleta de dados biométricos e outra para a entrevista no consulado ou embaixada.

Muita atenção nesta etapa porque é aqui que você indica onde e como irá receber o seu visto e o passaporte depois da entrevista. Imprima a página de confirmação de agendamento do CASV ao finalizar.

Caso você já tenha um visto americano válido, ou seu visto expirou nos últimos 12 meses, você pode ser elegível a renovar seu visto sem uma entrevista.

Ahh! Se você precisar de atendimento especial durante a sua entrevista por questões de acessibilidade, recomendo que solicite imediatamente após o agendamento.

PASSO 05 - Documentação necessária para o visto americano

Para a emissão do seu visto, é necessário reunir os seguintes documentos:

Passaporte válido por pelo menos seis meses além da data da sua viagem Página de confirmação do formulário DS-160 Comprovante de pagamento da taxa MRV Documentos que comprovem seus vínculos com o Brasil Comprovante de renda Declaração de Imposto de Renda Carteira de trabalho Comprovante de matrícula em instituição de ensino Documentos de propriedade

Para os agendamentos realizados nos consulados de Porto Alegre e Recife, você precisará levar uma foto sua impressa, colorida, em tamanho 5x5cm ou 5x7cm, dos últimos 6 meses, e com fundo branco. Nas demais regiões, a foto é feita no CASV.

Outros documentos podem ser solicitados dependendo do tipo de visto.

PASSO 06 - Compareça ao CASV e à entrevista no consulado

É lá no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto onde seus dados biométricos (impressões digitais e foto) serão coletados. Na entrevista, um oficial consular avaliará seu pedido de visto. Seja honesto e responda às perguntas com clareza.

Atenção! Todos os visitantes são examinados pela equipe segurança antes da entrada.

PASSO 7 - Acompanhe o status do visto

Após a entrevista, você poderá acompanhar o status do seu visto online. Nesse site, https://ceac.state.gov/ceac/, basta clicar na opção: “Check My Visa Application Status”.

Se o seu visto for aprovado, você irá receber um e-mail quando ele estiver pronto. Você pode pegar no CASV ou recebê-los em casa via correspondência no endereço escolhido.

Também é possível enviar um representante para retirar o seu visto, mas, para isso, ele precisa levar uma cópia do seu documento de identidade e uma carta de autorização assinada.

Não precisa ser em inglês nem estar autenticada em cartório.

Ainda tem dúvidas?

O Consulado oferece atendimento por telefone de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:00, horário local (exceto durante feriados locais e dos EUA). A seguir, eu listo os contatos para facilitar.

Belo Horizonte: 31 3956 0800

Recife: 81 4042 0050

Brasilia: 61 3550 0774

Rio de Janeiro: 21 4042 0584

Rio de Janeiro: 21 3956 0580

Campinas: 19 2042 1581

Salvador: 71 3500 1637

Curitiba: 41 3908 8125

Santos: 13 3500 6208

Porto Alegre: 51 3500 1460

São Paulo: 11 3230 2170

São Paulo: 11 3958 7007

Callers in the United States: +1 703 249 468

Dicas extras da Pri

É recomendável que você inicie o processo de emissão do seu visto com bastante antecedência, principalmente em épocas de alta demanda. Reúna toda a documentação que listei aqui com cuidado e atenção.

Ah! Prepare-se bem para a entrevista, pratique suas respostas e mantenha a calma. A sinceridade e veracidade das informações é muito importante para a aprovação do seu visto.

Com o “check” em mãos e malas prontas, você estará pronto para a sua próxima aventura.

Perguntas Frequentes sobre Vistos de Não Imigrantes

Qual o valor da taxa para emissão Preciso de visto se estiver apenas em trânsito pelos Estados Unidos? Vou ficar só algumas horas no aeroporto.

Sim, é necessário ter um visto válido para entrar nos Estados Unidos, mesmo que você só esteja de passagem pelo aeroporto. Porém, se você tiver outro passaporte de um país que faz parte do Programa de Isenção de Vistos, pode ser que você não precise de visto, dependendo do passaporte que usar para viajar.

Sou europeu. Preciso de visto para os Estados Unidos?Cidadãos de países participantes do Programa de Isenção de Vistos geralmente não precisam de visto para viagens de turismo ou negócios de até 90 dias, desde que tenham um passaporte legível por máquina e atendam aos outros requisitos.

Estou com dificuldades no site de agendamento de visto. O que fazer? Ligue para a Central de Atendimento ou envie um e-mail para Brazil.Visas@gdit-gss.com.

Quanto tempo vai durar a minha entrevista? A Embaixada ou Consulado trabalha para que o atendimento seja rápido para que você passe o mínimo de tempo possível. Mas lembre-se de que existem várias etapas na entrevista. Chegar no horário é importante para agilizar o atendimento.

Preciso levar o passaporte dos meus familiares se não forem viajar? Se um menor de idade solicitar o visto sem os pais, é necessário levar o passaporte dos pais, caso eles já tenham visto dos EUA. Caso contrário, não precisa levar o passaporte de outra pessoa.

Preciso de uma foto para a entrevista? Sim. No Consulado dos EUA em Porto Alegre e Recife, você deve levar uma foto colorida de 5x5 cm (2x2 polegadas).

Devo mostrar minha passagem aérea ao pedir o visto? Não é necessário. Não se recomenda comprar passagens não reembolsáveis até que você tenha recebido o passaporte com o visto.

Posso pedir visto no Brasil se não for cidadão brasileiro?Sim, qualquer pessoa que resida no Brasil pode solicitar um visto americano aqui. Se você não for residente, pode ser um pouco mais difícil, mas é possível.

Quanto tempo vai demorar para receber o visto?Recomendamos que você só reserve a viagem depois de receber seu passaporte com o visto. A embaixada não garante quando e nem mesmo se o visto será emitido.

O que faço se o meu visto tiver um erro? Se houver erro, leve seu passaporte ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) onde fez a solicitação para corrigir. Não é necessário agendar.

Qual é a diferença entre visto de imigrante e de não imigrante? Vistos de não imigrante são para quem vai aos EUA por um tempo limitado, seja a trabalho, estudo, turismo, etc. Já os vistos de imigrante são para quem pretende viver permanentemente nos EUA.

E se meu passaporte expirar, mas o visto ainda estiver válido? Se o visto for válido e o passaporte estiver vencido, basta viajar com os dois passaportes: o vencido com o visto e o novo.

Preciso de um novo visto se meu nome mudar? Se seu nome mudar por casamento ou divórcio, você deve obter um novo passaporte. O Departamento de Estado recomenda pedir um novo visto, mas se não der tempo, leve um documento que comprove a mudança de nome.

Meu passaporte com visto foi roubado ou perdido. O que fazer? Primeiro, registre um boletim de ocorrência na polícia. Depois, entre em contato com o Consulado ou Embaixada dos EUA para cancelar o visto e pedir orientações.

Posso obter uma cópia do visto perdido ou roubado?Infelizmente, não é possível. Você precisará solicitar um novo visto.

Há ajuda para quem tem necessidades especiais nas entrevistas? Sim, a Embaixada ou Consulado dá prioridade e acomodações para idosos, grávidas, pessoas com crianças pequenas e outras necessidades especiais.

E se eu não falar português? Posso levar um intérprete?Sim, se você não falar português ou inglês, pode trazer um intérprete. O intérprete deve ser capaz de traduzir com precisão e não precisa ser licenciado.

O governo dos EUA reconhece união civil como casamento?Sim, as uniões civis no Brasil são reconhecidas como casamentos válidos pelo governo dos EUA.

Meu passaporte precisa ter validade de seis meses para viajar aos EUA? Brasileiros estão isentos dessa regra. O passaporte precisa ser válido apenas pelo período que você ficará nos EUA.

Quanto tempo posso ficar nos EUA? O tempo de permanência é determinado pelos funcionários da imigração no porto de entrada dos EUA.

O que significa a data de expiração do visto? A data de expiração é a última data em que você pode chegar aos EUA. A data não determina até quando você pode ficar no país.

O que fazer se meu visto for negado? Você pode tentar novamente e agendar uma nova entrevista. Será necessário pagar uma nova taxa e enviar um novo formulário de solicitação.

Posso ser patrocinado por um cidadão dos EUA para obter visto de turismo? Não. O visto de turismo depende de você mostrar que possui vínculos fortes com o Brasil e que voltará após a viagem. O cidadão americano não pode patrocinar sua solicitação.

Onde encontrar mais informações sobre vistos?Para mais informações, visite o site oficial: FAQs sobre Vistos de Não Imigrante.

Alerta da Pri

As informações aqui dispostas estão sujeitas a alterações. Consulte o site oficial do Consulado dos EUA .

🔹Gostou da dica? Compartilhe e me siga no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.

