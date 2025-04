Posso dirigir nos EUA com minha CNH do Brasil? Descubra antes de alugar um carro! Desvendando as regras de trânsito americanas para motoristas brasileiros Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Estados Unidos Canva (reprodução)

🚗Se você está planejando uma viagem para os Estados Unidos e quer alugar um carro para explorar tudo com liberdade, deve estar se perguntando: posso dirigir com minha CNH brasileira? A resposta é… SIM! Mas com algumas observações importantes. Então, bora entender direitinho para evitar dores de cabeça?

CNH brasileira vale nos EUA?

Sim, turistas podem dirigir nos Estados Unidos usando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Brasil, mas somente a versão impressa e desde que ela esteja válida e dentro do prazo de vencimento. Não adianta chegar lá com a CNH digital, pois esse é um documento nacional e não é aceito fora do Brasil.

Algumas regras mudam de estado para estado, então vale a pena se preparar.

Preciso da Permissão Internacional para Dirigir (PID) nos EUA?

A famosa PID (Permissão Internacional para Dirigir) não é obrigatória na maioria dos estados, mas pode ser um diferencial. Ela nada mais é do que uma tradução oficial da sua CNH para outros idiomas e pode ser exigida por algumas locadoras de veículos.

‌



💡 Dica de ouro: Alguns estados, como Flórida e Califórnia, aceitam tranquilamente a CNH brasileira, mas outros podem ter exigências diferentes. Sempre confira as regras do estado para onde você vai!

🚦Regras básicas para dirigir nos EUA

Aqui estão algumas diferenças importantes que você precisa saber antes de pegar a estrada:

‌



✅ Conversão à direita no sinal vermelho: Na maioria dos estados, se o semáforo estiver vermelho e não houver uma placa proibindo, você pode virar à direita após parar e conferir se é seguro.

✅ Velocidade em milhas por hora (mph): Nada de km/h! Nos EUA, as placas indicam a velocidade permitida em milhas por hora (mph). Por exemplo, 60 mph equivalem a 96 km/h.

‌



✅ Placas e regras diferentes: Algumas sinalizações podem ser diferentes do que estamos acostumados no Brasil. O famoso STOP SIGN, por exemplo, exige que o carro pare completamente antes de seguir.

✅ Álcool zero ao volante: Nos EUA, a tolerância com bebida e direção é praticamente zero. Além disso, em muitos estados, é proibido transportar bebidas alcoólicas abertas dentro do carro.

Aluguel de carro nos EUA: o que preciso? 🚘

Se pretende alugar um carro nos EUA, aqui está o que normalmente as locadoras pedem:

✔ Passaporte válido

✔ CNH brasileira válida

✔ Cartão de crédito internacional em nome do motorista

✔ Seguro do carro (pode ser da locadora ou do cartão de crédito)

💡 Dica esperta: Algumas locadoras podem pedir a PID como precaução, então, se quiser evitar problemas, pode ser uma boa levá-la!

Resumo rápido para não esquecer!

✅ CNH brasileira vale nos EUA para turistas! Mas não a digital!

✅ PID não é obrigatória, mas pode ser útil.

✅ Confira as regras de trânsito do estado onde vai dirigir.

✅ Velocidade em milhas por hora e placas diferentes do Brasil!

✅ Para alugar um carro: CNH, passaporte e cartão de crédito!

Agora que você já sabe tudo sobre dirigir nos Estados Unidos, é só planejar sua viagem, alugar seu carro e cair na estrada! 🚗💨

