Ana Hickmann e Luciana Gimenez postam homenagens a Silvio: ‘Brasil não estava preparado’ Empresário e dono do SBT morreu na madrugada do sábado (17), por complicações de uma infecção por H1N1 Famosos e TV|Do R7 18/08/2024 - 11h58 (Atualizado em 18/08/2024 - 12h26 ) ‌



Apresentadores, famosos, amigos e familiares seguem usando as redes sociais para lamentar a morte do apresentador Silvio Santos, neste sábado (17).

O empresário, apresentador e dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) foi vítima de uma broncopneumonia, causada por uma infecção por H1N1.

Em suas redes sociais, a apresentadora Ana Hickmann relembrou a emoção que sentiu no dia em que conheceu Silvio e escreveu: “Todo brasileiro tem uma história ou lembrança desse cara que marcou muitas gerações”.

Em uma nova publicação, Celso Portiolli, apresentador do programa Domingo Legal no SBT há 27 anos, desejou que o amigo descansasse em paz.

Eliana, que foi apresentadora de programas do SBT por 15 anos, agradeceu a Silvio por todos os ensinamentos. “Descanse em paz, amado mestre”, escreveu.

Luciano Huck não poupou elogios a Silvio: “Maior nome da história da TV brasileira, maior nome da comunicação e do entretenimento no Brasil”, disse. “Foi ele quem transformou o domingo em dia de reunião da família, quem fez do sofá o lugar de encontro de gerações de brasileiros”, completou.

“Hoje é daqueles dias em que todo mundo vai lembrar o que estava fazendo”, postou Tatá Werneck. “Perseverou e mudou sua própria realidade e a maneira de se fazer televisão.”

O jornalista e colunista do portal R7 Flávio Ricco também fez homenagens ao apresentador.

Para Larissa Manoela, o seu “eterno chefe” deixou um legado que continuará intacto e “será levado para todas as próximas gerações”.

A apresentadora e empresária Luciana Gimenez agradeceu ao apresentador por sua história inesquecível na TV brasileira e afirmou: “No meu coração, você sempre estará aqui conosco”.

A atriz e a humorista Marlei Cevada, conhecida por interpretar os personagens Nina e Sangue no programa A Praça É Nossa, lembrou que sua primeira aparição na TV foi ao lado de Silvio Santos. “Quanta sorte eu tive!”

Gabriela Abravanel, sobrinha de Silvio, agradeceu o empresário por ter “mudado todo o futuro” de sua família.