Após vídeo, Luciano Huck responde se o filho reatou o namoro Luciano Huck revela se o filho reatou o namoro, após vídeo vazar! Bebê Mamãe|Do R7 18/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h37 )

O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica voltou a ser assunto nas redes sociais. Benício é o filho do meio do casal. Além do jovem, os artistas são pais de outros dois herdeiros. O mais velho do trio é Joaquim que está com 20 anos de idade. Enquanto a caçula Eva tem 12 anos de vida.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

