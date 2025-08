Bebê de Luan Santana surge com a mãe no mercado pela 1ª vez Filha de Luan Santana e Jade surge no supermercado! Bebê Mamãe|Do R7 04/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h37 ) twitter

Filha de Luan Santana e Jade surge no supermercado Bebê Mamãe

A bebê do cantor Luan Santana surgiu passeando com a mãe e encantou. Ele é casado com a digital influencer Jade Magalhães. Os famosos são pais de uma garotinha. A pequena se chama Serena e, por enquanto, é a única herdeira deles. Ela completou sete meses de muita fofura.

Para saber mais sobre essa fofura e a vida do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

