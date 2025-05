Bruna Biancardi manda suposta indireta para Carol Dantas Bruna Biancardi teria mandado indireta para Carol Dantas. Bebê Mamãe|Do R7 21/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h36 ) twitter

A influenciadora Bruna Biancardi revelou pela primeira vez o quartinho de sua filha caçula com o jogador Neymar Jr, a pequena Mel. Bruna está na reta final da gravidez da bebê. Eles também são pais de Mavie, um ano e meio. Bruna também surpreendeu ao mandar uma suposta indireta para a mãe do primogênito de Neymar, o menino Davi Lucca de 13 anos, a influenciadora Carol Dantas.

Para saber mais sobre essa polêmica e ver as imagens do quartinho da Mel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

