Caçula de Pedro Scooby brinca com vela feita pela mãe Cintia mostra filha com Pedro Scooby brincando com cosmético que ela fez! Bebê Mamãe|Do R7 16/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h58 )

Cintia mostra filha com Pedro Scooby brincando com cosmético que ela fez Bebê Mamãe

A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker, mostrou a filha do casal trabalhando e encantou. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Aurora e tem dois anos de idade. Ela é a única herdeira da mamãe e a caçula do papai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

