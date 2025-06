Caçula de Roberto Justus faz linda festa pra pet de pelúcia Filha mais nova de Roberto Justus posa em mesversário de pet, no apartamento dos EUA! Bebê Mamãe|Do R7 29/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h35 ) twitter

Filha caçula de Roberto Justus posa em festa para pet, nos EUA Bebê Mamãe

A caçulinha de Roberto Justus surpreendeu ao fazer uma linda festa em Miami, nos Estados Unidos. O empresário é dono de um luxuoso apartamento na região. O imóvel fica em um badalado condomínio de frente para o mar. Nas férias, a esposa do famoso, a influenciadora Ana Paula Siebert, costuma ir passear com a filha no local.

Para saber todos os detalhes dessa festa inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

