Caçula de Roberto Justus posa na festa de aniversário da filha de Tici e Tralli Filha caçula de Roberto Justus surge na festa da filha de Tralli e Tici e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 15/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Roberto Justus surge na festa de 6 anos da caçula de Ticiane Pinheiro e César Tralli e impressiona Bebê Mamãe

A filha caçula de Roberto Justus surgiu no festão que celebrou os seis anos da filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e César Tralli. O empresário é pai de cinco filhos. Três deles são adultos. Além deles, Justus tem é pai da adolescente Rafaella Justus, de 16 anos e da pequena Vicky, de quatro anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Revelado o que houve do pai que tirou a vida de toda família

Lorena Improta mostra visita de sua filha ao dentista e encanta

Branca Ferez revela nova gestação sincronizada com a gêmea