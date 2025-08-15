Caçula de Roberto Justus posa na festa de aniversário da filha de Tici e Tralli
Filha caçula de Roberto Justus surge na festa da filha de Tralli e Tici e encanta.
A filha caçula de Roberto Justus surgiu no festão que celebrou os seis anos da filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e César Tralli. O empresário é pai de cinco filhos. Três deles são adultos. Além deles, Justus tem é pai da adolescente Rafaella Justus, de 16 anos e da pequena Vicky, de quatro anos.
