Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Caçula de Roberto Justus surge na sua nova sala de aula e surpreende

Filha caçula de Roberto Justus surge em sua nova sala de aula e encanta.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filha de Roberto Justus encanta ao surgir em sua nova sala de aula e encanta Bebê Mamãe

A filha caçula de Roberto Justus surgiu em um lindo registro na sua nova sala de aula. O empresário é casado com a digital influencer Ana Paula Siebert. Juntos, eles são papais orgulhosos de uma linda menina, a garotinha Vicky, de cinco anos de idade. Justus é pai de cinco herdeiros. Os mais velhos já são adultos. A adolescente Rafaella Justus, de 16 anos, e a caçulinha completam o time.

Para saber mais sobre a nova fase da filha de Roberto Justus, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.