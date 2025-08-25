Caçula de Roberto Justus surge na sua nova sala de aula e surpreende Filha caçula de Roberto Justus surge em sua nova sala de aula e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 25/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Roberto Justus encanta ao surgir em sua nova sala de aula e encanta Bebê Mamãe

A filha caçula de Roberto Justus surgiu em um lindo registro na sua nova sala de aula. O empresário é casado com a digital influencer Ana Paula Siebert. Juntos, eles são papais orgulhosos de uma linda menina, a garotinha Vicky, de cinco anos de idade. Justus é pai de cinco herdeiros. Os mais velhos já são adultos. A adolescente Rafaella Justus, de 16 anos, e a caçulinha completam o time.

Para saber mais sobre a nova fase da filha de Roberto Justus, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Elize Matsunaga toma decisão sobre sua filha e surpreende

Filha de Leandro exibe sua filha caçula e revela novo visual

Sabrina exibe filha com Duda Nagle e fala sobre saúde do pai