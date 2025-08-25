Logo R7.com
Camila Queiroz e Klebber fazem chá revelação simples e lindo

Camila Queiroz e Klebber Toledo fizeram chá revelação.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Camila Queiroz e Klebber Toledo falaram se o bebê é menino ou menina Bebê Mamãe

O casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo realizaram um lindo e simples chá revelação e contaram se seu bebê é menino ou menina. Camila e Klebber decidiram revelar a feliz notícia no dia do seu aniversário de sete anos de casamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

