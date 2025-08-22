Logo R7.com
Carol Dantas celebra 14 anos de Davi Lucca com festa fofa

Carol Dantas celebrou o aniversário de Davi Lucca com festa simples.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Carol Dantas comemorou os 14 anos de Davi Lucca Bebê Mamãe

A influenciadora Carol Dantas comemorou os 14 anos do seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, com uma festa simples e linda! Ela celebrou o aniversário de Davi Lucca sem a presença do jogador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre essa comemoração especial!

