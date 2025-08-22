Carol Dantas celebra 14 anos de Davi Lucca com festa fofa Carol Dantas celebrou o aniversário de Davi Lucca com festa simples. Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Dantas comemorou os 14 anos de Davi Lucca Bebê Mamãe

A influenciadora Carol Dantas comemorou os 14 anos do seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, com uma festa simples e linda! Ela celebrou o aniversário de Davi Lucca sem a presença do jogador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre essa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viviane Araújo mostra seu filho em apresentação na escolinha

Yuri Lima mostra sua bebê se divertindo na sala da mansão

Carmo Dalla Vecchia comemora os 54 anos e os 6 do filho