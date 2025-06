Carol Dantas mostra filho com Neymar após faltar no leilão Carol Dantas exibiu o filho após ausência no evento do seu pai e explicou. Bebê Mamãe|Do R7 11/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h35 ) twitter

Carol Dantas mostrou o filho após ausência no evento do pai Bebê Mamãe

A influenciadora Carol Dantas mostrou o seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 13 anos, após ele ter faltado no leilão do Instituto Neymar Jr. O evento aconteceu na última terça-feira (10). Entre os filhos do jogador, esteve presente apenas Mavie, um ano e oito meses, sua filha com a esposa, a influenciadora Bruna Biancardi. Os outros dois filhos do jogador, Davi Lucca, e Helena, 11 meses, que é fruto do breve relacionamento com Amanda Kimberlly, não compareceram.

