Causa da partida do garoto que interpretou Grinch é revelada

Garoto que interpretou Grinch criança partiu dois anos após o f1lme.

O garoto Joshua Ryan Evans conquistou o mundo inteiro ao viver o personagem Grinch quando criança no querido f1lme O Grinch, estrelado por Jim Carrey. Infelizmente, apenas dois anos após o lançament0 do f1lme, o rapaz acabou partindo. Agora, a causa de sua partida veio à público. Uma coincidência impressionante também foi revelada.

Para saber mais sobre a emocionante história de Joshua e a revelação de sua partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

