Christiane Torloni fala da partida do filho aos 12 anos Christiane Torloni desabafou após a partida do filho. Bebê Mamãe|Do R7 04/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h56 )

Christiane Torloni falou da partida de seu filho Bebê Mamãe

A atriz Christiane Torloni desabafou sobre a partida do seu filho aos 12 anos de idade. Christiane revelou como lidou com este momento tão difícil e como conseguiu voltar aos palcos após a despedida do filho.

Saiba mais sobre a emocionante história de Christiane Torloni e como ela superou essa dor no site Bebê Mamãe.

