Claudia Raia surge com seu filho e fala de gravidez aos 55 anos Claudia Raia mostra seu filho mais novo e reflete sobre gravidez aos 55 anos. Bebê Mamãe|Do R7 03/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 16h38 )

Claudia Raia surge com seu filho e faz revelação sobre sua gravidez aos 55 anos e impressiona Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar seu filho caçula e fez desabafo emocionante sobre a maternidade e gestação aos 55 anos. A artista é mãe orgulhosa de três herdeiros. Seu filho mais velho se chama Enzo Celulari, de 27 anos. A filha do meio Sophia Raia tem 21 anos. A dupla é fruto de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. Já o caçulinha, o pequeno Luca, de dois aninhos é fruto do seu atual casamento com o bailarino Jarbas Homem de Mello.

Para saber mais sobre a emocionante história de Claudia Raia e sua visão sobre a maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

