Daniel Alves e Joana mostram o quarto da bebê pronto

A esposa do ex-jogador Daniel Alves, a modelo Joana Sanz, mostrou o quartinho do bebê pronto pela primeira vez. O casal que está junto desde 2017 espera seu primeiro herdeiro. A notícia da gravidez foi compartilhada nas redes sociais em março passado, alguns dias depois do atleta ser absolvido pela Justiça espanhola. O lateral se envolveu em um escândalo em uma balada de Barcelona, Espanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a espera do casal!

