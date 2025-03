Daniel Cravinhos se casa logo após ter bebê com outra e fala Daniel Cravinhos se casou meses após ter tido filha com outra e falou. Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h26 ) twitter

Daniel Cravinhos se casou e falou

Daniel Cravinhos surpreendeu ao se casar poucos meses após ter tido uma filha com outra mulher. Ele teve uma menina no final do ano passado com a então namorada Andressa Rodrigues, mas se separou dela ainda no período do pós-parto para ficar com a biomédica Carolina Andrade. Foi com Carolina que ele acaba de se casar.

Saiba mais sobre essa história polêmica e os desdobramentos do relacionamento de Daniel Cravinhos no Bebê Mamãe.

