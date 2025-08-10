Daniel posa com as três filhas em estúdio de TV Daniel surge com as filhas e a esposa em estúdio de TV. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 22h57 ) twitter

Daniel posa com suas três filhas em estúdio de TV e surpreende Bebê Mamãe

O cantor Daniel impressionou ao surgir com suas três filhas, sua esposa, e seu pai em gravações do seu programa em um estúdio de TV. O artista é casado com a bailarina Aline de Pádua. Da união eles são pais orgulhosos de três meninas. O casal se conheceu quando a dançarina passou a fazer parte do balé oficial da banda do cantor. O romance começou nos palcos e os dois já estão juntos por mais de 20 anos.

