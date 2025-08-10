Logo R7.com
Daniel posa com as três filhas em estúdio de TV

Daniel surge com as filhas e a esposa em estúdio de TV.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Daniel posa com suas três filhas em estúdio de TV e surpreende Bebê Mamãe

O cantor Daniel impressionou ao surgir com suas três filhas, sua esposa, e seu pai em gravações do seu programa em um estúdio de TV. O artista é casado com a bailarina Aline de Pádua. Da união eles são pais orgulhosos de três meninas. O casal se conheceu quando a dançarina passou a fazer parte do balé oficial da banda do cantor. O romance começou nos palcos e os dois já estão juntos por mais de 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

