Esposa de Kaká exibe quarto das filhas na nova mansão deles Carol e Kaká mostram o quarto das filhas na nova mansão e impressionam! Bebê Mamãe|Do R7 04/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h18 )

Carol e Kaká mostram o quarto das filhas na nova mansão e impressionam Bebê Mamãe

A esposa do ex-jogador Kaká, a influenciadora digital Carolina Leite, mostrou o quartinho das filhas na nova mansão da família e encantou. Eles são pais de duas meninas. As meninas se chamam Esther e Sarah. As irmãs estão com quatro e dois anos, respectivamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre o lindo quartinho das filhas do ex-jogador Kaká!

