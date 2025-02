Esposa de Sorocaba posa com 4 filhos e fala de nova gravidez Esposa de Sorocaba, Biah, surge com os filhos e fala de nova gravidez! Bebê Mamãe|Do R7 20/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h06 ) twitter

Esposa de Sorocaba, Biah, surge com os filhos e fala de nova gravidez

A esposa do sertanejo Sorocaba surpreendeu ao falar de uma nova gravidez. O artista que faz dupla com Fernando é casado com a influenciadora Biah Rodrigues. Da união, eles são pais de quatro herdeiros, todos ainda crianças! A maternidade, inclusive, virou o principal assunto da digital influencer em suas redes sociais.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre a família de Sorocaba e Biah! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

