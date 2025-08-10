Filha de Elize Matsunaga tomou decisão sobre a mãe 13 anos depois Filha de Elize Matsunaga surpreendeu com decisão sobre a mãe. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja decisão da filha de Elize Matsunaga Bebê Mamãe

Novas revelações sobre Elize Matsunaga vieram à tona e impressionaram. Acontece que veio à tona uma decisão que a filha dela com Marcos Matsunaga tomou. A garota atualmente tem cerca de 14 anos e está sendo criada pelos avós paternos, ela tomou uma decisão sobre a sua mãe.

Para saber mais sobre essa história intrigante e as decisões que envolvem a vida de Elize Matsunaga e sua filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Wanessa Camargo posa com a tia nos braços e impressiona

Daniel posa com as três filhas em estúdio de TV

Marina Ruy Barbosa revela se seu noivado terminou