Filha de Leandro revela o que passou após o parto e emociona Filha de Leandro desabafa sobre o que passou, após o parto da caçula e emociona! Bebê Mamãe|Do R7 28/05/2025 - 19h19 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Leandro desabafa sobre o que passou, após o parto da caçula e emociona Bebê Mamãe

A filha do sertanejo Leandro, a dermatologista Lyandra Costa, se emocionou ao revelar o que aconteceu poucos dias após o parto. Ela é a única filha mulher do saudoso artista que partiu em 1998, deixando quatro herdeiros. A médica nasceu do casamento com a ex-modelo Andréa Mota com quem ele foi casado. Quando ficou viúva ela ficou com duas crianças pequenas.

Para saber mais sobre a emocionante história de Lyandra e os desafios que enfrentou após o parto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe: