Filha de Tatá Werneck faz aula de surf com o pai, Rafa Vitti Filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti surge aprendendo a surfar com o pai! Bebê Mamãe|Do R7 28/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h56 )

Filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti surge em aula de surf com o pai Bebê Mamãe

A filha da atriz e apresentadora Tatá Werneck surgiu se aventurando com o papai e encantou. Clara Maria é fruto do relacionamento da humorista com o ator Rafael Vitti com quem ela é casada. Por enquanto, a garotinha de cinco anos é e única herdeira dos artistas.

Para saber mais sobre essa adorável aventura de pai e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

