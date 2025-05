Filho de Fernanda Vasconcellos surge com o pai na fazenda Filho de Fernanda Vasconcellos posa com o pai em passeio na fazenda. Bebê Mamãe|Do R7 16/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 23h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Vasconcellos mostra seu filho em passeio na fazenda com o pai e encanta Bebê Mamãe

O ator Cássio Reis, encantou ao mostrar um registro com seu filho com a atriz Fernanda Vasconcellos em um passeio pela fazenda. Os artistas são papais orgulhosos do pequeno Romeo e está com dois anos de vida. Os dois estão juntos de 2013.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sheila Mello mostra seu lindo ensaio gestante e surpreende

Rafael Cardoso fala sobre não poder ver os filhos e desabafa

Esposa de Leonardo dá recado a Piovani e Bruna e exibe netas