Gabriella Gaspar é processada em meio a DNA com Neymar!

Gabriella Gaspar mostrou suposta filha com Neymar e foi processada Bebê Mamãe

A húngara Gabriella Gaspar revelou novas fotos de sua filha que ela afirma ser do jogador Neymar Jr. Ela é mãe da menina Jázmin Zoé, 11 anos, que está no meio do processo do teste de DNA com o jogador. E foi revelado que agora Gabriella está sendo processada por advogado!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

