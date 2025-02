Giovanna Ewbank exibe Títi e café da manhã especial, nos EUA Giovanna Ewbank mostra lindo café da manhã com convidadas especiais pra filha! Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 07/02/2025 - 22h25 ) twitter

Giovanna Ewbank mostra lindo café da manhã com convidadas especiais para a filha mais velha

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank exibiu uma linda surpresa que fez para a filha, na viagem com a família. A famosa é mãe de três crianças – uma menina e dois meninos. O trio nasceu de seu relacionamento com o ator Bruno Gagliasso com quem ela é casada há longos anos.

