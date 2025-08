Giovanna Ewbank mostra os filhos e exibe detalhes do casamento com Bruno Giovanna Ewbank mostra seus filhos e revela preparativos para o casamento com Bruno. Bebê Mamãe|Do R7 06/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 00h37 ) twitter

Giovanna Ewbank exibe filhos e revela detalhes da cerimônia de seu casamento e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Giovanna Ewbank aproveitou o final de semana para compartilhar alguns registros dos seus filhos e revelou como está os preparativos para o seu casamento com Gagliasso. A artista é casada com o ator Bruno Gagliasso. Da união, eles tiveram três herdeiros. Chissomo é a única garotinha entre os irmãos. Ela ficou conhecida por seu apelido Títi e está com 11 anos de idade.

