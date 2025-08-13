Grazi Massafera mostra filha com o vô, após susto na família Grazi Massafera mostra filha com o vô, após susto na família! Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h57 ) twitter

Grazi Massafera mostra filha com o avô, após susto Bebê Mamãe

A atriz Grazi Massafera mostrou a filha e surpreendeu ao revelar que passou um grande susto com a família, perto do Dia dos Pais. Ela é mãe orgulhosa de uma menina. Sofia está com 13 anos e nasceu de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Os famosos passaram cerca de seis anos juntos até anunciarem a separação em 2013. Depois de rumores e desavenças no término do casamento, hoje, o que prevalece é o bom convívio entre eles, em prol da criação da primogênita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

