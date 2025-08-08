Influenciadora tira a vida da filha adotiva de 3 anos
Influenciadora e vencedora de reality tirou a vida da filha adotiva.
A vencedora de real1ty show Ariel Robinson, 30 anos, tirou a vida de sua filha adotiva de apenas três anos. E agora, foi revelada a decisão que a juíza tomou sobre ela e o marido, Austin Robinson, após um julgamento de quatro dias do casal.
A vencedora de real1ty show Ariel Robinson, 30 anos, tirou a vida de sua filha adotiva de apenas três anos. E agora, foi revelada a decisão que a juíza tomou sobre ela e o marido, Austin Robinson, após um julgamento de quatro dias do casal.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: