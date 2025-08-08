Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influenciadora tira a vida da filha adotiva de 3 anos

Influenciadora e vencedora de reality tirou a vida da filha adotiva.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Influenciadora tirou a vida da filha, entenda Bebê Mamãe

A vencedora de real1ty show Ariel Robinson, 30 anos, tirou a vida de sua filha adotiva de apenas três anos. E agora, foi revelada a decisão que a juíza tomou sobre ela e o marido, Austin Robinson, após um julgamento de quatro dias do casal.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.