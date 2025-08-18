Kamylinha fala pela 1ª vez sobre Hytalo após ele ser detido Kamylinha se pronunciou sobre Hytalo Santos pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 18h01 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kamylinha fez desabafo sobre Hytalo Bebê Mamãe

A influenciadora adolescente Kamylinha, 17 anos, falou pela primeira vez após o influenciador Hytalo Santos e seu marido Euro terem sido detidos. Hytalo e o marido foram detidos há alguns dias e a acusaçã0 envolve justamente a influenciadora e outros adolescentes.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Vladimir Brichta posa com irmão bebê e se declara

Léo fala do bebê de Klara Castanho e revela arrependimento

Letícia Colin exibe seu filho com Sterblitch em peça de teatro