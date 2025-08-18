Logo R7.com
Kamylinha fala pela 1ª vez sobre Hytalo após ele ser detido

Kamylinha se pronunciou sobre Hytalo Santos pela primeira vez.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Kamylinha fez desabafo sobre Hytalo Bebê Mamãe

A influenciadora adolescente Kamylinha, 17 anos, falou pela primeira vez após o influenciador Hytalo Santos e seu marido Euro terem sido detidos. Hytalo e o marido foram detidos há alguns dias e a acusaçã0 envolve justamente a influenciadora e outros adolescentes.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

