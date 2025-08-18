Kamylinha fala pela 1ª vez sobre Hytalo após ele ser detido
Kamylinha se pronunciou sobre Hytalo Santos pela primeira vez.
A influenciadora adolescente Kamylinha, 17 anos, falou pela primeira vez após o influenciador Hytalo Santos e seu marido Euro terem sido detidos. Hytalo e o marido foram detidos há alguns dias e a acusaçã0 envolve justamente a influenciadora e outros adolescentes.
A influenciadora adolescente Kamylinha, 17 anos, falou pela primeira vez após o influenciador Hytalo Santos e seu marido Euro terem sido detidos. Hytalo e o marido foram detidos há alguns dias e a acusaçã0 envolve justamente a influenciadora e outros adolescentes.
Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: