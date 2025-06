Luan Santana mostra rara foto de sua bebê: "igual o papai" Luan Santana mostra a bebê e fãs comparam! Bebê Mamãe|Do R7 13/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h36 ) twitter

Luan Santana mostra rara foto da bebê e encanta Bebê Mamãe

O cantor Luan Santana encantou ao mostrar uma rara foto de sua bebê. O artista é pai orgulhoso de uma garotinha. Ela nasceu do relacionamento com a digital influencer Jade Magalhães com quem ele é casado. O casal começou a namorar em 2008. Já em 2019 anunciaram o noivado. Contudo, acabaram se separando tempos depois.

