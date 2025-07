Ludmilla e Brunna mostram a linda festa de 2 meses da bebê Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram os 2 meses da bebê em linda festa! Bebê Mamãe|Do R7 15/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 22h37 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram os 2 meses da bebê em linda festa Bebê Mamãe

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, celebraram os dois meses de sua bebê com uma linda festa. As mamães estão comemorando os mesversários da herdeira com muito capricho. As decorações são temáticas e fogem do convencional. Isto porque muitos papais optam por temas relacionados a personagens como super-heróis ou princesas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa comemoração especial!

