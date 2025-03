Luva de Pedreiro celebra 1 ano do seu bebê com linda festa Luva de Pedreiro encanta ao celebrar 1 ano do seu bebê com festa dos sonhos. Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h26 ) twitter

Luva de Pedreiro celebra o aniversário de 1 ano de seu bebê com linda festa e surpreende

A casa da influenciadora Távila Gomes e do também está influenciador Luva de Pedreiro está em festa! Acontece que seu bebê celebrou neste domingo (09), seu primeiro aninho de vida com uma linda festa dos sonhos! Os dois são papais do pequeno Davi Cristiano Ronaldo o pequeno nasceu no dia 07 de março de 2024.

