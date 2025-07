Mano Walter mostra o filho dirigindo caminhonete na fazenda Mano Walter mostra o filho dirigindo sua caminhonete, na fazenda! Bebê Mamãe|Do R7 22/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mano Walter mostra o filho dirigindo sua caminhonete Bebê Mamãe

O cantor Mano Walter surpreendeu ao mostrar o filho dirigindo sua caminhonete enquanto estavam na fazenda. O artista é pai orgulhoso de duas crianças. Os herdeiros são frutos do relacionamento com a digital influencer Débora Silva com quem é casado. Eles oficializaram a união em 2019 e juntos são pais de um menino e uma menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável cena familiar!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ana Hickmann exibe reencontro do filho com Edu e comove

Filhas gêmeas de Gugu acampam em parque no Alabama, EUA

Suzane Von Richthofen exibe filho e tem atitude sobre pais