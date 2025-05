Nasce a filha de Max Verstappen ! Veja detalhes da 1ª foto da bebê Nasce primeira filha do casal Max Verstappen e Kelly Piquet. Bebê Mamãe|Do R7 02/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nasce bebê do piloto Max Verstappen com Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, veja detalhes Bebê Mamãe

Nasce filha do piloto de Fórmula 1 Max Verstappen com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet. O tetracampeão mundial chegou a Miami, EUA na noite desta quinta-feira (01) após acompanhar o nascimento de sua bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante notícia!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Denílson posa com os seus pais e fala da partida da sobrinha

Ivete Sangalo dança com filhas de Justus no casamento dele

Suzane Von Richthofen posa com seu bebê e exibe seu enxoval