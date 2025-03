Neymar mostra as suas três filhas e faz homenagem para elas Neymar Jr fez homenagem para suas três filhas. Bebê Mamãe|Do R7 09/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar Jr fez homenagem para as suas filhas

O jogador Neymar Jr mostrou as suas três filhas e fez uma homenagem para elas. O craque é pai das meninas Mavie, um ano, fruto do seu namoro com Bruna Biancardi, e de Helena, oito meses, fruto do brevíssimo relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. O jogador também homenageou a sua filha que está a caminho, a bebê Mel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Iza mostra a sua bebê e Yuri Lima faz revelação sobre casal

Filho de Lucas Lucco posa com a mãe e o padrasto em viagem

Andressa Suita exibe filhos passeando em caminhão luxuoso